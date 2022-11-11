賈吉、楚勞特奪MLB銀棒獎 大谷翔平空手而回

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MLB公布銀棒獎得主，今年以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉（左）獲獎；去年以指定打擊身分獲獎的大谷翔平（右），今年未能連莊。（共同社）

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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布銀棒獎得主，今年以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉，一如外界期待獲獎；去年以指定打擊身分獲獎的大谷翔平，今年未能連莊。

今年有10人首度獲獎；得獎者中，獲獎次數最多的是9度得獎的「神鱒」楚勞特（Mike Trout）。

毫無意外地，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）名列這次銀棒獎得主之一。他也在美國聯盟年度最有價值球員（MVP）決選名單中，並拿下美聯漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）。

賈吉不僅是本季美聯的全壘打王，他還有131分打點、跑回133分、上壘率4成25、長打率0.686、整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）達1.111、標準化攻擊指數（OPS＋）211、391個壘打數，也都排名第1。

儘管因傷只打了119場比賽，楚勞特仍拿下生涯第9座銀棒獎，本季他維持高產能，有40支全壘打的火力輸出，在美聯僅次於賈吉62轟的成績；OPS達0.999，長打率達0.630。

MLB公布銀棒獎得主，「神鱒」楚勞特（前右）9度得獎。（共同社）

今年銀棒獎新設立屬於「工具人」的銀棒獎，且在國家聯盟也全面採用指定打擊後，取消了屬於投手的銀棒獎。

日籍「二刀流」好手 大谷翔平 ，今年在指定打擊、工具人兩個位置入圍，但最後都沒能獲獎。

這次銀棒獎的完整得獎名單如下：

● 一壘手：美聯：德州遊騎兵的洛威（Nathaniel Lowe）。國聯：聖路易紅雀的高史密特（Paul Goldschmidt）。

● 二壘手：美聯：休士頓太空人的阿圖維（Jose Altuve）。國聯：紐約大都會的麥尼爾（Jeff McNeil）。

● 游擊手：美聯：波士頓紅襪的柏格茨（Xander Bogaerts）。 國聯：洛杉磯道奇的特納（Trea Turner）。

● 三壘手：美聯：克里夫蘭守護者的拉米雷斯（Jose Ramirez）。國聯：紅雀的亞瑞納多（Nolan Arenado）。

● 外野手：美聯：紐約洋基的賈吉、西雅圖水手的羅德里格斯（Julio Rodriguez）、洛杉磯天使的楚勞特。國聯：道奇的貝茲（Mookie Betts）、費城費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）、待過華盛頓國民與聖地牙哥教士的蘇鐸（Juan Soto）。

● 捕手：美聯：多倫多藍鳥的柯克（Alejandro Kirk）。國聯：費城人的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

● 指定打擊：美聯：太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）。國聯：待過國民、教士的貝爾（Josh Bell）。

● 工具人：美聯：明尼蘇達雙城的阿拉耶茲（Luis Arraez）。國聯：辛辛那提紅人、教士的德魯瑞（Brandon Drury）。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111111