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MLB年度獎項決選名單 大谷翔平與賈吉爭MVP

2022/11/8 11:56（11/8 12:26 更新）
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MLB 7日公布年度個人獎項決選名單，大谷翔平（左）與賈吉（右）將爭奪美聯MVP大獎。（共同社）
MLB 7日公布年度個人獎項決選名單，大谷翔平（左）與賈吉（右）將爭奪美聯MVP大獎。（共同社）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）MLB今天公布年度個人獎項決選名單，本季揮出美聯單季新紀錄62轟的賈吉，與持續進化的「二刀流」好手大谷翔平，將爭奪美聯MVP大獎。

美國棒大聯盟MLB賽季在休士頓太空人擊敗費城費城人，拿下隊史第2座世界賽冠軍後落幕，MLB也在今天公布本季年度最有價值球員（MVP）、賽揚獎、年度最佳教練、年度最佳新秀等獎項的最終決選名單。各獎項將於下週起陸續公布。

最受矚目者非美聯MVP莫屬，各方球迷都想知道賈吉與大谷翔平誰能勝出。

紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季締造歷史，成為MVP大熱門，他在本季揮出62支全壘打超越馬瑞斯（Roger Maris）改寫美聯單季最多轟紀錄。除拿下美聯全壘打王外，他掃進131分打點，是美聯打點王、打擊率3成11美聯第2，差點達成打擊3冠王。

洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平去年拿下美聯MVP，要爭取2連霸的他本季成為MLB史上首位規定投球局數與規定打席數都達標的選手。本季他揮出34支全壘打、95分打點、盜壘成功11次，還拿下15勝9敗，防禦率2.33的成績，賞給對手219次三振。

重要個人獎項的最終決選名單如下：

●年度最有價值球員

美國聯盟休士頓太空人的指定打擊/左外野手阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、洋基外野手賈吉、洛杉磯天使投手/指定打擊大谷翔平；國家聯盟聖路易紅雀一壘手史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、聖地牙哥教士三壘手馬查多（Manny Machado）。

●賽揚獎

美聯芝加哥白襪右投賽斯（Dylan Cease）、多倫多藍鳥右投馬諾亞（Alek Manoah）、太空人右投魏蘭德（Justin Verlander）；國聯邁阿密馬林魚右投艾坎塔拉（Sandy Alcantara）、亞特蘭大勇士左投佛里特（Max Fried）、洛杉磯道奇左投尤瑞亞斯（Julio Urias）。

●年度最佳新秀

美聯克里夫蘭守護者左外野手史帝芬關（Steven Kwan）、馬林魚中外野手羅德里格斯（Julio Rodriguez）、巴爾的摩金鶯捕手拉奇曼 （Adley Rutschman）；國聯紅雀工具人杜諾文（Brendan Donovan）、勇士中外野手哈里斯二世 （Michael Harris II）、勇士右投斯特里德（Spencer Strider）。

●年度最佳總教練

美聯守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）、金鶯總教練海德（Brandon Hyde）、馬林魚總教練塞維斯（Scott Servais）；國聯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）、紐約大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）、勇士總教練史尼克（Brian Snitker）。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111108

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