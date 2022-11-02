亞瑞納多連10年獲金手套 追平鈴木一朗紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約1日綜合外電報導）MLB今天公布本季金手套獎得主，紅雀的亞瑞納多上大聯盟至今10個球季，連10年都拿下金手套，追平已退休日籍球星 鈴木一朗 鈴木一朗小檔案 綽號別稱：一朗、Ichiro、176、朗神

出生地：日本愛知縣、生日：1973年10月22日（45歲）

身高體重：180公分79公斤、投打習慣：右投左打、守備位置：外野手

職棒選秀：1991年日本職棒選秀會歐力士藍浪隊第四指名、2000年美國職棒西雅圖水手隊入札制度獲選

日本職棒首次出場：1992年7月11日

美國職棒首次出場：2001年4月2日

獲得金氏世界紀錄：MLB新人單季最多安打（242支，2001年）、MLB年間最多安打（262支，2004年）、MLB單季連續盜壘場次（39次，2006年）、MLB明星賽首支場內全壘打（2007年）、MLB最多季200安打（10季，2010）、MLB連續最多季200安打（2001年至2010年）、職棒最多安打數（4257支，2016年） 資料來源：MLB官網、維基百科、金氏世界紀錄官網 看更多 關閉 的紀錄。而這次有多達14人首次獲獎，也創下MLB新紀錄。

美國職棒大聯盟MLB於1958年設立金手套獎，當年與2020年都出現11名首度獲獎的球員，這是過去的舊紀錄。此外，美國聯盟這次有9人首度獲獎，刷新1990年和2020年美聯曾有7人首度得獎的紀錄。今年有3名菜鳥獲獎，同樣也創下紀錄。

今年的金手套獎，首度頒獎給守備位置不固定的工具人。

MLB官網報導，聖路易紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）在2013年的菜鳥年就拿下金手套，生涯至今10年，守備功力連年都獲金手套獎肯定。亞瑞納多這次獲獎，也與費城費城人名人堂球星施密特（Mike Schmidt）並列獲金手套獎次多的三壘手，僅次於巴爾的摩金鶯名人堂球星羅賓森（Brooks Robinson）16次獲獎的紀錄。

國聯各個守備位置的得獎者分別是：亞特蘭大勇士投手佛里特（Max Fried）、費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、亞利桑那響尾蛇一壘手華克（Christian Walker）、科羅拉多洛磯二壘手羅傑斯（Brendan Rodgers）、紅雀三壘手亞瑞納多、勇士游擊手史萬森（Dansby Swanson）、洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）、聖地牙哥教士中外野手葛里向（Trent Grisham）、芝加哥小熊左外野手哈普（Ian Happ）、紅雀工具人杜諾文（Brendan Donovan）。

美聯各個守備位置的得獎者分別是：克里夫蘭守護者投手畢伯（Shane Bieber）、紐約洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）、多倫多藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、守護者二壘手西門內斯（Andres Gimenez）、金鶯三壘手烏里亞斯（Ramon Urias）、休士頓太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）、太空人右外野手塔克（Kyle Tucker）、守護者中外野手史卓（Myles Straw）、守護者左外野手史帝芬關（Steven Kwan）、洋基工具人勒梅休（DJ LeMahieu）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111102