太空人潘尼亞奪世界大賽MVP 新秀游擊手第一人[影]

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太空人新星潘尼亞（前）今年剛站上大聯盟的潘尼亞，5日以初生之犢不畏虎的超猛氣勢奪下世界大賽MVP。（圖取自twitter.com/MLB）

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（中央社休士頓5日綜合外電報導）太空人新星潘尼亞（Jeremy Pena）今天在球隊於世界大賽系列賽第6戰奪下隊史第2冠之後，成為史上第一位贏得MVP的菜鳥游擊手。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今年勢不可擋，先是在美國聯盟分區系列賽以3勝0敗戰績輕取西雅圖水手，晉級美聯冠軍系列賽；接著再以4勝0敗橫掃紐約洋基，輕鬆取得世界大賽門票。

在7戰4勝制的世界大賽系列賽面對費城費城人時，太空人第1戰、第3戰敗陣，但兩戰之後都能扳回一城，並在第5戰靠生涯於世界大賽一勝難求的王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）繳出5局僅丟1分自責分好投帶領下，以3比2贏球，並率先以3勝2敗成績聽牌。

太空人今天一度以0比1落後，6局下靠著阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）中外野方向450英尺遠的3分砲超前，再靠瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）的安打添得第4分，終場以4比1勝出，在世界大賽以4勝2敗成績成功奪冠。

影片來源：MLB

先前已經在美國聯盟冠軍賽拿下最有價值球員（MVP）獎的潘尼亞，這次世界大賽出賽6場，25個打數，擊出1支全壘打在內的10支安打，打進3分打點，打擊率高達4成，再度獲得世界大賽MVP的肯定。

今年剛站上大聯盟的潘尼亞，日前以初生之犢不畏虎的超猛氣勢勇奪金手套獎，為自己菜鳥年添紀錄之餘，也成為太空人守備上的重要支柱；他在打擊上也有優異表現，例行賽出賽136場，521個打數擊出132支安打，有22支全壘打、63分打點進帳，打擊率是2成53。

而早在美聯冠軍賽，潘尼亞就已靠著出賽4場，17打數敲出6支安打，其中包括2支全壘打，掃回4分打點，打擊率3成53，拿下美聯MVP。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111106

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