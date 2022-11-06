太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠[影]

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太空人5日以4比1獲勝，最終以4勝2負成績，奪下今年世界大賽的冠軍。（圖取自twitter.com/astros）

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（中央社休士頓5日綜合外電報導）在世界大賽兩度陷入落後的太空人，靠著強大的投手戰力兩度扳平戰情並超前，今天再以4比1獲勝，最終以4勝2負成績，拿下隊史第2座冠軍。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在落後的情況下，靠著阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）中外野方向450英尺遠的3分砲超前，再靠瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）的安打添得第4分，終場以4比1擊敗費城費城人，在世界大賽以4比2成功奪冠。

2017年拿下隊史第1座世界大賽冠軍，太空人近6年4度打進世界大賽，但因為「偷暗號」的醜聞，至今仍是各地球迷的「全民公敵」，這讓他們一直想再拚一座世界大賽冠軍，證明自己不靠作弊，也有奪冠的能力。

太空人本季在例行賽拿下106勝56敗，成績在美國聯盟排名第1，在全大聯盟也僅輸給已經遭到淘汰，本季獲得111勝51敗的洛杉磯道奇。

身為美聯頭號種子，太空人免打外卡系列賽，季後賽之旅正式展開後，他們一路勢如破竹，美聯分區系列賽輕鬆以3比0橫掃西雅圖水手，接著在美聯冠軍賽卯上例行賽99勝63敗，在美聯東區稱王的紐約洋基。

影片來源：MLB

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面對美聯第2種子洋基，原本預料是勢均力敵的系列賽，但太空人棒打洋基生涯5次入選明星賽、2019年拿下防禦率王與勝投王、今年再奪三振王的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）；同時，壓制今年以62支全壘打締造美聯單季最多轟紀錄，並拿下全壘打王的賈吉（Aaron Judge），再以4比0橫掃洋基闖進世界大賽 。

世界大賽首戰，太空人在領先5分的情況下被扳平，延長賽再遭瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的全壘打狙擊，以5比6丟掉關鍵的第1場比賽；次役靠巴爾德斯（Framber Valdez）6.1局只掉1分的壓制，太空人以5比2扳平戰局。

影片來源：MLB

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第3戰在因雨延賽1天後，太空人先發的麥卡勒（Lance McCullers Jr.）疑似投球動作遭到破解，被對手5支全壘打轟垮，成為世界大賽史上，單一比賽挨了最多轟的投手，也讓太空人0比7吞敗；第4戰太空人靠先發的哈維耶（Cristian Javier）與3名後援投手，聯手投出世界大賽史上第2場無安打比賽，以4比0完封費城人，也以2比2扳平戰局。

太空人第5戰靠生涯兩度獲賽揚獎，但在世界大賽一勝難求的王牌投手魏蘭德（Justin Verlander），繳出5局僅丟1分自責分好投帶領下 ，以3比2贏球，在7戰4勝制世界大賽率先聽牌，最終在今天奪下隊史第2冠。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111106

影片來源：MLB

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