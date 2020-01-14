大聯盟調查偷暗號作弊屬實 太空人開鍘總管教頭

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職棒大聯盟今天公布調查結果，證實休士頓太空人隊使用科技手法作弊的傳言屬實，重懲球隊與高層；太空人隊老闆隨即宣布，開除涉案的總經理魯諾、總教練辛區。

大聯盟去年11月啟動調查，起因是運動網站The Athletic報導，太空人隊從2017年開始，使用一套非法系統竊取對手暗號。太空人那年擊敗洛杉磯道奇，贏得世界大賽冠軍。

前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）指控，球隊在外野架設攝影機專拍對方暗號，用敲打垃圾桶的方式傳給場上的打擊者，讓打者提前知道對方要投什麼球種。

大聯盟嚴懲太空人「偷暗號」，包括總經理魯諾（Jeff Luhnow）、辛區（AJ Hinch）無薪停職一年，球隊失去2020年、2021年第一輪、第二輪選秀權。球隊罰款500萬美元（約新台幣1億5000萬元），金額是大聯盟規章的最重罰則。

大聯盟公布懲處之後，太空人老闆克蘭（Jim Crane）隨即召開記者會，直接開除魯諾與辛區兩名主事者，表明「接受調查結果與罰則」。

大聯盟今天公布9頁篇幅的調查結果，主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在報告中說：「太空人隊和球團高層的所作所為，必須得到重懲。」但根據報告，無法證明球團老闆克蘭知情。

2年前世界大賽，洛杉磯道奇戰到第7場落敗，在自家主場看太空人封王。如今大聯盟官方調查，證實太空人冠軍有瑕疵。道奇球迷在網路上留言：「能把冠軍還給我們嗎？」

曼佛瑞德說：「這種行為已經引發了其他大聯盟隊伍球迷、球員和管理階層以及媒體懷疑比賽的公正性。儘管無法認定這些作法實際上對比賽的影響有多大，但某種程度的確對比賽造成重大的傷害。」

調查報告指出，太空人前板凳教練柯拉（Alex Cora）是「偷暗號」醜聞的主謀，儘管他目前沒有受罰。但大聯盟正在調查，柯拉自2018年起擔任波士頓紅襪總教練期間，也涉及了偷暗號嫌疑。（編輯：張佑之）1090113