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MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟取勝[影]

2022/11/4 12:04（11/4 12:50 更新）
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MLB世界大賽3日上演投手戰，太空人靠菜鳥潘尼亞（前）4上開轟超前，最終3比2擊敗費城人。（共同社）
MLB世界大賽3日上演投手戰，太空人靠菜鳥潘尼亞（前）4上開轟超前，最終3比2擊敗費城人。（共同社）
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（中央社費城3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽今天上演投手戰，太空人靠菜鳥游擊手潘尼亞4上開轟超前，最終3比2擊敗費城人，在世界大賽以3比2率先聽牌。

休士頓太空人昨天靠4名投手聯手投出無安打比賽，以5比0擊敗費城費城人，在世界大賽以2比2扳平戰局，今天兩隊繼續在費城人主場進行系列賽第5戰。

此役太空人派出兩度獲得賽揚獎卻在世界大賽一勝難求的魏蘭德（Justin Verlander）擔任先發投手，費城人則由辛德賈德（Noah Syndergaard）迎戰。

太空人1上靠潘尼亞（Jeremy Pena）帶有打點的安打先馳得點，費城人則在下個半局靠舒瓦伯（Kyle Schwarber）的陽春彈扳平，但潘尼亞4上開轟，讓太空人2比1要回領先；8上太空人再搶下1分，費城人則在8下追回1分，但最終太空人仍1分險勝。

潘尼亞此役4打數3安打，有2分打點，是太空人今天贏球關鍵。

這場比賽贏球，太空人在7戰4勝制的世界大賽3比2率先聽牌，接下來將於5日（台灣時間6日）回到主場作戰，最快當天在家封王。

太空人最近6個球季有4次闖進世界大賽，並曾在2017年拿下世界大賽冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111104

影片來源：MLB
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