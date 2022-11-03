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MLB太空人吃5分大局世界大賽扳平 費城人整場無安打[影]

2022/11/3 11:30（11/3 12:52 更新）
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MLB美國職棒大聯盟太空人古利爾（前）2日5局上擊出帶有打點安打。（共同社）
MLB美國職棒大聯盟太空人古利爾（前）2日5局上擊出帶有打點安打。（共同社）
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（中央社費城2日綜合外電報導）太空人今天靠5上吃下5分大局，加上先發投手哈維耶繳出6局無失分的好投，5比0擊敗整場比賽一支安打都擠不出的費城人，兩隊在七戰四勝制的世界大賽以2比2戰平。

美國職棒大聯盟MLB費城費城人昨天狂轟5支全壘打，以7比0大勝，在世界大賽取得2比1領先，今天他們持續在主場迎戰休士頓太空人，打擊卻完全遭封鎖。

雙方此役的前4局以0比0僵持，太空人5局上半靠5支安打、1個觸身球、1支高飛犧牲打，一口氣攻下5分。

地主費城人今天不但整場比賽一分未得，且一支安打都擠不出來。

最終太空人以5分之差帶走勝利，使費城人今年季後賽主場6戰全勝的紀錄劃上句點。

兩隊明天將繼續在費城人主場進行世界大賽第5戰，太空人預計派出曾兩度奪下賽揚獎，但生涯不曾在世界大賽奪勝的魏蘭德（Justin Verlander）先發 ，費城人則將由辛德賈德（Noah Syndergaard）迎戰。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111103

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：MLB
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費城人5支全壘打轟垮太空人 MLB世界大賽2比1領先[影]