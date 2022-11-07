MLB大都會想留狄亞士 傳祭5年32億史上後援投手最肥約

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美國職棒大聯盟休賽季首日，紐約大都會隊傳以5年1.02億美元（新台幣32.6億元）肥約留下終結者狄亞士。消息如屬實，狄亞士拿到大聯盟史上後援投手總額及平均年薪最高合約。

狄亞士（Edwin Diaz）憑藉剛猛速球與犀利滑球，本季32次救援成功，防禦率1.31，每9局三振數17.1次，都是大聯盟佼佼者。體育頻道ESPN與大聯盟官網今天引述未具名消息人士報導，大都會砸錢綁住這位賽季結束後成為自由球員的明星。

在此之前，大聯盟史上總額最高後援投手合約是紐約洋基隊開給前終結者柴普曼（Aroldis Chapman）的5年8600萬美元，這張合約剛結束。

芝加哥白襪隊去年賽季前以3年5400萬美元網羅終結者韓德瑞克斯（Liam Hendriks），平均年薪1800萬美元傲視大聯盟後援投手。

報導如屬實，狄亞士將成為大聯盟史上首位合約總額破1億美元、平均年薪達2000萬美元（約新台幣6億3987萬元）的後援投手。新約有待體檢通過，截至發稿，大都會球團尚未公布相關消息。

根據ESPN報導，狄亞士新約附帶跳脫條款、完整不可交易條款及第6年選擇權。

大都會本季例行賽拿下101勝，是大聯盟4支百勝球隊之一，並以國家聯盟東區第2闖進季後賽，但在國聯外卡系列賽以1勝2敗不敵聖地牙哥教士隊，睽違6年首嘗季後賽滋味只打一輪就出局。

28歲的狄亞士是大都會重返季後賽功不可沒的要角，但他在大都會的生涯並非一路順遂。

生於波多黎各的狄亞士曾在西雅圖水手隊單季57次救援成功，2018年12月隨卡諾（Robinson Cano）轉到大都會，隔年賽季吞下7敗、防禦率5.59，令球迷失望不已。過去兩季他逐漸找回身手，本季總算拿出大殺四方的表現，成為大都會陣中人氣最旺球星之一。

狄亞士登場樂Narco融合小號吹奏及電子音樂，令人血脈賁張，季中逐漸廣為人知，成為大都會吸引球迷進場一大賣點。轉播單位後來甚至破例不進廣告，完整呈現他從外野牛棚跑向投手丘練投的畫面。

8月底，台北市福林國小少棒隊在賓州威廉波特（Williamsport）拿下第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍後造訪紐約，在花旗球場近距離接觸狄亞士等球星。狄亞士對台灣小將要簽名、玩自拍來者不拒，展現充滿親和力的一面。（編輯：馮昭）1111107