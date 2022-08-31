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福林少棒隊大聯盟球場初體驗 球星簽名滿載而歸

2022/8/31 10:48（8/31 11:37 更新）
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台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，球員王元甫（回頭者）要到美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星賈斯汀．透納的簽名。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，球員王元甫（回頭者）要到美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星賈斯汀．透納的簽名。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）台北市福林國小奪得威廉波特少棒賽季軍後，全隊今天造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場。小將近距離接觸大都會終結者狄亞士等球星，喜獲簽名與自拍照，帶著美好回憶返台。

福林國小28日在賓州威廉波特（Williamsport）拿下第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍，替台灣取得12年來最佳成績。全隊在紐約最後一天，除參觀洋基球場外，也赴兩天前舉辦大都會台灣日的花旗球場，在紐約台灣商會贊助下觀賞大都會對洛杉磯道奇隊的比賽。

福林少棒隊和本屆LLB世界少棒錦標賽代表美國都會區的紐約州馬薩皮誇（Massapequa）球隊相見歡，一同在場邊觀賞賽前練習，對方教練對福林小將實力讚譽有加。

福林少棒隊長、前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸雖然是聖地牙哥教士隊球迷，仍把握機會和本季表現優異的大都會終結者狄亞士（Edwin Diaz）要簽名、玩自拍，見到大聯盟球星充滿親和力的一面。

台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，選手及教練在賽前把握機會和紐約大都會終結者狄亞士（右）互動。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，選手及教練在賽前把握機會和紐約大都會終結者狄亞士（右）互動。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日

沈立宸接受中央社訪問時說，這是他初次到大聯盟球場看球，很興奮。即使兩隊中他最欣賞的道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）沒有先發，他仍不在意，場邊有看到就好。

不過，福林27日在國際組冠軍賽以1分之差敗給代表加勒比海區的古拉索（Curacao），未能殺進世界冠軍賽，沈立宸仍耿耿於懷，直說可惜。

他說，最終抱回季軍「還不錯，算是在預期之內，但真的很遺憾，沒辦法進冠軍戰」。

王元甫、陳柏鈞及白承晏等福林小將都是道奇球迷，這趟行程對他們來說十分過癮，因為他們努力在場邊呼喊，成功要到柯蕭、崔．特納（Trea Turner）、賈斯汀．特納（Justin Turner）、賴克斯（Gavin Lux）及泰勒（Chris Taylor）等道奇球員簽名，可說是滿載而歸。

台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，作客的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星崔．透納（左）主動替福林小將簽名。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，作客的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星崔．透納（左）主動替福林小將簽名。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日

福林小將圓了造訪大聯盟球場的夢，對總教練章子健而言則是舊地重遊，巧合的是，他7年前同一天也在花旗球場觀賽。當年他以教練身分隨台北市東園國小少棒隊赴威廉波特比賽，這次則是親自帶隊。

談到這趟美國行的感想，章子健說：「一切都很美妙，我們美夢也快要結束了。當然，我們還會不斷練習，一步一腳印，希望可以很快再回來。」

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福林4月在謝國城盃全國少棒錦標賽奪冠，6月底代表台灣參加在韓國舉行的LLB亞太區少棒錦標賽，如願取得亞太區代表權，成為7年來首支進軍威廉波特的台灣球隊。在威廉波特征戰期間，眾多僑胞扮演後盾，在場邊加油助陣、協助球隊大小事務，令校長李嗣蕙感動不已。

李嗣蕙感謝僑胞從威廉波特到紐約的力挺，台北市政府在經費、精神上的全力支持，以及陽信銀行贊助，讓福林少棒隊出國比賽沒有後顧之憂，「政府跟民間合作，我們才有機會站在這邊，非常感謝」。（編輯：韋樞）1110831

台北市福林國小少棒隊勇奪第75屆世界少棒聯盟世界少棒錦標賽季軍，30日造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場，之後將返台。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小少棒隊勇奪第75屆世界少棒聯盟世界少棒錦標賽季軍，30日造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場，之後將返台。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小校長李嗣蕙（左）30日在花旗球場與來自台灣的美國職棒紐約大都會亞洲市場負責人王偉成交換球帽。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
台北市福林國小校長李嗣蕙（左）30日在花旗球場與來自台灣的美國職棒紐約大都會亞洲市場負責人王偉成交換球帽。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月31日
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