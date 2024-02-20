抗癌鬥士白襪終結者韓德瑞克斯換穿紅襪 兩年3.1億

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（中央社波士頓19日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟（MLB）白襪終結者韓德瑞克斯已同意加入波士頓紅襪，簽下為期兩年1000萬美元（約新台幣3.1億元）保證合約，加上激勵獎金合約總值最高可達2000萬美元。

MLB官網、ESPN體育媒體等引述消息人士報導，韓德瑞克斯（Liam Hendriks）與紅襪的合約包括激勵獎金，若表現符合規定，合約總值有望達到2000萬美元，這項合約也附帶2026年共同選擇權。

韓德瑞克斯共3度入選MLB明星賽，生涯待過奧克蘭運動家及白襪等5支球隊，共出戰476場比賽，44場先發，戰績33勝34敗，116次救援成功、自責分率3.82。

韓德瑞克斯現年35歲，去年1月宣告自己罹患非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）第4期後並成功治癒，在球季開始後一段時間才於5月歸隊，只為白襪投了5場比賽。

他是在2022年秋季確診癌症，去年4月3日完成化療，17天後宣告自己痊癒。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130220