洛杉磯野火 大谷翔平宣布捐50萬美元援助災民

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（中央社記者戴雅真東京17日專電）美國洛杉磯受野火重創，效力於職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的日本球星大谷翔平今天透過Instagram宣布捐款50萬美元（約新台幣1650萬元），援助因野火受到重大損失的災民。

日媒Sponichi Annex報導，野火1月7日從洛杉磯西側的太平洋斷崖（Pacific Palisades）高級社區開始延燒，大部分建物被夷為焦土。事發地點距離道奇隊主場道奇體育場（Dodger Stadium）約30公里，駕車約需30分鐘。

大谷翔平在IG發布黑底白字的LA Strong。這個字樣也被用於道奇隊、天使隊和職籃NBA的湖人隊、快艇隊等12支職業運動隊，為了援助野火災情印製的義賣T恤、帽T上。

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大谷翔平寫道，「對於在洛杉磯火災中持續為了大家奮戰的消防隊員們，我由衷表達感謝。為了這些消防員，以及正在避難的災民和需要援助的動物們，我謹獻上微薄之力捐贈50萬美元。」這個金額相當於約7800萬日圓、1650萬台幣。

大谷翔平也附上義賣和捐款連結表示，「洛杉磯道奇與其他運動隊伍合作，透過義賣T恤等活動提供支援，希望大家參與。」他最後表示，「衷心祈願災區能夠儘早重建。」（編輯：陳承功）1140117