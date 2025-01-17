日媒：大谷翔平50轟球 台企不排斥轉售日企

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（中央社東京17日綜合外電報導）台灣公司優式資本去年買下日籍球星大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB締造單季50轟50盜紀錄的全壘打球。日媒披露，優式資本現認「這顆球回到日本是好事」，不排斥把球賣給日企。

MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平2024年賽季成為MLB史上第一位達成單季50支全壘打、50次盜壘里程碑的球員。台灣投資公司優式資本去年在拍賣會上，以439萬2000美元（約新台幣1.4億元）買下這顆球。

這顆球目前仍在台北101展出。

日本朝日電視台今天引述全日本新聞網（ANN）的採訪，優式資本認為「這顆球回到日本是件好事」，有意出售這顆球給日本企業。

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報導指出，優式資本透露已有兩間日本公司在洽詢購買事宜，正在評估出售與出借等選項。

報導也稱優式資本希望能對台日交流有益，如果選擇出售，研擬捐出部分收益，以利日本與台灣的棒球發展。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140117