日職橫濱DeNA「下剋上」逆襲奪日本一 總教練激動落淚

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日職總冠軍賽今天進行第6戰，橫濱DeNA在一開始經歷2連敗後，從第3戰起連贏3場聽牌，最終在關鍵賽事中以11比2擊敗軟銀鷹隊，以4連勝成功問鼎冠軍，自1998年來時隔26年再次奪得「日本一」，總教練三浦大輔在迎來勝利的一瞬間激動落淚。

橫濱DeNA以季賽第3拿下「日本一」，是自2010年千葉羅德海洋隊以來，時隔14年第2支達成此成就的球隊，也是史上最初實現這項壯舉的中央聯盟球隊。

例行賽中，橫濱DeNA取得71勝69敗3平的成績，貯金（勝多於敗球隊的勝敗場差距）僅有「2」。季後賽中，橫濱DeNA先是在第一階段擊敗阪神，接著在決賽階段戰勝巨人，時隔7年首次，也是第4次晉級日本大賽。

在主場進行的第1、2戰當中，橫濱DeNA對上在例行賽91勝49敗3平、貯金「42」的太平洋聯盟冠軍軟銀鷹，遭遇了2連敗。儘管開局不順，然而從第3戰客場比賽開始，橫濱DeNA連贏3場，雖然2日因下雨中止比賽，但他們的氣勢未減，最終在今天以4連勝登頂。

三浦大輔在2021年出任橫濱DeNA總教練，就任第1年就以借金「19」陷入苦戰，最終排名墊底。然而從第2年的2022年開始，他帶領隊伍逐步提升成績，貯金從5、8，再到2，排名也從第2、第3，再到第3，穩定進步。

三浦在賽後採訪時激動地說，「真的，真的非常高興！我內心充滿各種感慨。自從1998年奪冠後，球隊一直難以得到優勝，我抱著希望再次奪冠的信念，在現役球員的時期沒能拿到優勝，如今作為教練，真的很高興能實現這個目標。」

另一方面，軟銀鷹沒有實現4年來再次登頂「日本一」的目標，軟銀鷹會長王貞治和總教練小久保裕紀在比賽結束後前往球隊住宿地，向球員及工作人員致意。

王貞治表示，「我們以必勝的決心迎接比賽，但結果令人遺憾。不過，這不能否定我們過去一整年的奮鬥，我認為是很精彩的戰鬥。雖然未能在總冠軍賽中奪勝，但希望大家不要過度自責，要抬頭挺胸，朝著下個賽季繼續努力。」

他表示，「當然，比賽的世界講求的是技術，作為球員，必須無時無刻思考如何提升。技術的提升、專注的態度，以及果斷的決策都相當重要。希望在休賽期間，大家能夠回顧過去1年的表現，思考下個賽季的方向。」（編輯：陳正健）1131103