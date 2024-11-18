本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》3局下吉力吉撈長打送回岳東華 台灣1比0領先古巴
首頁 / 運動

台灣晉級世界12強棒球賽複賽 桃機11/19水門禮送機

2024/11/18 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）台灣晉級世界12強棒球賽複賽，教育部體育署今天表示，台灣隊明天中午將與日本及澳洲隊搭機赴日本東京，機場公司也已做好規劃，將在航機後推時為選手航班灑水執行水門禮。

體育署表示，12強賽台灣與日本同晉級複賽，由世界棒壘球總會（WBSC）統一安排，明天台灣、日本，與另外一支球隊澳洲一同搭乘CI104華航包機飛往日本東京，但上午10時將先在桃園國際機場第二航廈出境大廳中央服務台後方空間，舉辦「12強送機記者會」，中華職棒會長蔡其昌也將出席。

桃園國際機場公司表示，已經接到交通部、教育部等單位通知選手出境訊息，將協調航空警察局、移民署及航空公司提供協助，明天選手搭乘的巴士於出境車道下車，完成報到後循專屬通道的6號門進入管制區候機。

機場公司說，將配合主辦單位舉辦歡送儀式，設立民眾加油區與媒體採訪區，維持航廈秩序與旅客動線。

機場公司指出，規劃會在第二航廈3樓報到大廳服務台後方舉行，並設立民眾加油區與媒體採訪區，以維持航廈的秩序與旅客動線，也請到場球迷配合相關規劃，以免造成旅客的不便。

另外，在停機坪的航機後推時，機場公司表示，將出動消防車為選手航班灑水執行水門禮，祝賀比賽順利圓滿。

世界12強棒球賽B組預賽13日在台灣與日本兩地開打，經過多日的賽程，晉級複賽隊伍確定，B組由日本及台灣晉級，A組由委內瑞拉及美國晉級，複賽21日將在日本東京巨蛋開打，台灣依序與委內瑞拉、美國、日本交手。（編輯：李錫璋）1131118

蔡其昌
12強台灣晉級WBSC安排飛日 蔡其昌盼爭取回程包機12強賽赴日為台應援機票搶手 民航局協調加班機
世界12強棒球賽
新北歡樂耶誕城運動派對湧萬人 為台灣隊熱情應援12強賽台日戰 日先發投手稱台灣啦啦隊超乎想像
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：