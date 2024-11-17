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棒球12強賽圖文直播》曾頌恩4局上長打 台灣4比1領先澳洲
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新北歡樂耶誕城運動派對湧萬人 為台灣隊熱情應援

2024/11/17 19:52（11/17 20:01 更新）
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2024新北歡樂耶誕城持續展開，17日晚間活動會場也進行世界12強棒球賽台澳大戰賽事轉播，吸引大批民眾到場為台灣隊加油。中央社記者王鴻國攝 113年11月17日
2024新北歡樂耶誕城持續展開，17日晚間活動會場也進行世界12強棒球賽台澳大戰賽事轉播，吸引大批民眾到場為台灣隊加油。中央社記者王鴻國攝 113年11月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北歡樂耶誕城運動派對連續3天直播世界棒球12強賽賽程，今天下午陸續湧進萬人做台灣隊最強應援，只要一得分，全場即爆出如雷歡呼聲，一起集氣為台灣隊加油。

新北歡樂耶誕城運動派對從昨天起3天，以多面大型螢幕轉播2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）賽事，昨天以1:3輸給日本隊，今天對戰澳洲，由於是關鍵賽事，下午陸續湧入民眾進場卡位。

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當開賽時，現場已擠進約萬名球迷，隨著現場專業應援團、啦啦隊女孩的帶領，一起歡呼帶動現場熱情氣氛，尤其第一局得到首分時，全場爆起如雷歡呼聲，現場氣氛掀起高潮。

體育局表示，運動派對除了「世界12強棒球賽」賽事直播，現場還有摸彩、運動市集等多項活動，歡迎大家一同來新北歡樂耶誕城為台灣隊加油。「新北運動聚點」臉書粉專也舉辦為台灣隊加油網路活動，參加就有機會獲得台北飛東京來回機票等大獎，歡迎民眾多多參與。（編輯：李淑華）1131117

新北歡樂耶誕城運動派對17日持續直播世界棒球12強賽台澳賽事，吸引萬人到場為台灣隊加油，台灣隊得分時，現場球迷興奮歡呼。中央社記者王鴻國攝 113年11月17日
新北歡樂耶誕城運動派對17日持續直播世界棒球12強賽台澳賽事，吸引萬人到場為台灣隊加油，台灣隊得分時，現場球迷興奮歡呼。中央社記者王鴻國攝 113年11月17日
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