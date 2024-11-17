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12強賽台日戰 日先發投手稱台灣啦啦隊超乎想像

2024/11/17 07:13（11/17 08:13 更新）
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世界12強棒球賽16日預賽在台北大巨蛋上演台日對決，3萬4882人在場關注，台灣隊專屬啦啦隊台灣運彩CT AMAZE與應援團長們分別在一、三壘看台帶動氣勢，展現台式應援無上限的熱情活力。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
世界12強棒球賽16日預賽在台北大巨蛋上演台日對決，3萬4882人在場關注，台灣隊專屬啦啦隊台灣運彩CT AMAZE與應援團長們分別在一、三壘看台帶動氣勢，展現台式應援無上限的熱情活力。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）世界12強棒球賽預賽台灣和日本在台北大巨蛋上演台日大戰，結果台灣以1比3落敗。先發投手才木浩人在賽後被問及面對完全客場的感覺時表示，台灣啦啦隊威力真的很厲害，實際應援情況超乎想像。

世界12強棒球賽，B組台灣隊16日晚間遭到日本隊先發投手才木浩人壓制，在台北大巨蛋最終以1：3不敵日本，吞下首敗，目前戰績為2勝1敗。日本隊戰績3勝0敗，在B組單獨居冠。

26歲的才木浩人（效力於日職阪神虎隊）主投5.2局，只被敲3支安打，無失分，還送出5次三振。這是才木首度披上國家代表隊制服到外國比賽。

賽後，才木浩人被日媒問及在完全客場、台灣啦啦隊加油聲震天價響的情況下竟還能表現良好的感受。

才木浩人表示，那應援聲真的很厲害，賽前有想過會是完全客場的氣氛，實際的情況超乎想像。他還說：「不過，我樂在其中投球」、「（台灣啦啦隊的應援）感覺反而像是在為我加油似的」、「能在這樣的環境中投球是很好的體驗。」

才木浩人平常在阪神甲子園球場打球，有約4萬名主場球迷的加油聲。日前他知道自己在對台灣隊一役將在客場擔任先發時就說，「台灣球迷很瘋狂吧，在台灣與台灣隊對決，一定更加火爆。」

才木說，「這不就是在甲子園球場的反面情況嗎？我覺得能夠讓（球場）熱烈的氣氛冷靜下來，應該會很爽吧。總之，我會努力幫助球隊贏得比賽。」

日本媒體THE ANSWER報導，在可容納4萬人的台北大巨蛋，湧進大批台灣球迷狂熱地為台灣隊加油，僅右翼2樓座位一隅可看到一小群人奮力為日本隊加油。

在社群平台X上有日本民眾留言表示，「日台的應援團簡直是小巫見大巫」、「看了快落淚」、「太厲害了，在完全客場的情況下，還是能聽到日本的應援團聲」、「感謝日本應援團，這能鼓舞日本選手」。（編輯：唐佩君）1131117

來自日本職棒阪神虎隊的投手才木浩人（後）16日在12強賽與台灣隊的比賽先發登板。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
來自日本職棒阪神虎隊的投手才木浩人（後）16日在12強賽與台灣隊的比賽先發登板。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
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