12強台日大戰 林佳龍、谷立言與日副代表到場打氣

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）世界12強棒球賽預賽今天上演台日大戰。美國在台協會（AIT）在社群媒體指出，AIT處長谷立言與外交部長林佳龍、日本台灣交流協會副代表高羽陽一起到大巨蛋觀賽，展現「美日台友好」，高羽陽還在台灣隊敲安時歡呼。

世界12強棒球賽預賽，台灣隊晚間在台北大巨蛋對上日本隊，最後台灣隊1比3不敵日本，吞下首敗。

AIT在臉書發出限時動態表示，外交部長林佳龍、AIT處長谷立言（Raymond Greene）以及日本台灣交流協會副代表高羽陽一起在台北大巨蛋觀賞台日大戰，還標注「美日台友好」，並發出3人一起舉杯「敬友誼」的合影。

AIT也隨著戰況更新限時動態，6局下，陳傑憲打出滾地安打時，AIT透露，高羽陽與台灣球迷一起歡呼，「真台日友好」。7局下，戴培峰陽春砲追回1分時，AIT則大讚「水啦！」

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此外，谷立言賽後也在AIT官方臉書表示，對棒球的熱愛將美國、台灣和日本緊密連結在一起，也是三方人民關係如此強健的因素之一；台灣及日本是他長駐最久的兩個地方，台日代表了他的外交生涯的里程碑。

谷立言說，今天很高興能與外交部長林佳龍及日本台灣交流協會副代表高羽陽一起欣賞超精采的台日大戰，為球員的超水準表現喝采，無論比賽輸贏，很榮幸能並肩而坐，展現美日台長年堅強的夥伴關係。（編輯：林克倫）1131116