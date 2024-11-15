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12強棒球賽16日台日大戰 阪神強投才木浩人：用表現讓台灣球迷安靜

2024/11/15 16:40（11/15 16:58 更新）
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日本職棒阪神虎投手才木浩人。（共同社）
日本職棒阪神虎投手才木浩人。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本武士隊挑戰連霸世界12強棒球賽冠軍，在B組預賽16日迎戰台灣隊，將派出阪神虎的強投才木浩人擔任先發。對於將在擠滿台灣球迷的台北大巨蛋迎戰主場隊，才木表示，就像是在甲子園球場出場的客隊，「如果能讓球場熱烈的氣氛冷靜下來，感覺應該很爽」。

日本武士隊在監督井端弘和的帶領下，14日踏上台灣的土地。為了順利晉級，井端宣布，中日龍的高橋宏斗將在今天對決韓國隊的比賽中擔任先發，而首次入選日本國家隊的阪神虎26歲投手才木浩人，確定將在明天對陣台灣隊的比賽中擔任先發投手。

他表示，將以讓主場球迷沉默的投球表現來贏得勝利。

日本隊在B組預賽首戰以9比3大勝澳洲隊，台灣隊則在13日對決韓國的比賽中，在2局下由陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲率先灌6分，最終6比3拿下首勝。當天台北大巨蛋湧入約4萬名觀眾，填滿環繞球場的所有看台，現場氣氛極為熱烈。

才木浩人平常在阪神甲子園球場打球，會有約4萬名主場球迷的加油聲，在台灣的情況就完全不同了。才木明天上場的台日大戰，預料將被台灣主場觀眾填滿，形成完全的「客場」氣氛。

知道自己將在客場擔任先發時，他說，「台灣球迷很瘋狂吧，在台灣與台灣隊對決，一定更加火爆。」不過，即使在如此充滿壓力的環境下，這位阪神虎的王牌投手還是知道要如何享受比賽。

才木說，「這不就是在甲子園球場的反面情況嗎？我覺得能夠讓（球場）熱烈的氣氛冷靜下來，應該會很爽吧。總之，我會努力幫助球隊贏得比賽。」

台灣的棒球應援方式以狂熱聞名，會有應援曲、各種口號、舞蹈和啦啦隊表演。不過，日本隊監督井端弘和說，「上次大會還有其他比賽的時候，大家都不會特別在意，早就知道台灣的應援非常熱烈，選手們大概都已經習慣了吧。」

才木浩人在9日與捷克隊的熱身賽中，以3局狂飆7次三振的表現令人留下深刻印象。他本季在日職中央聯盟也以4場完投、3場完封的成績並列首位。才木表示，「會憑著氣勢和鬥志全力以赴。」（編輯：韋樞）1131115

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