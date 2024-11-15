本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波波醫師議論延燒 現行執業資格、實習爭點一次看
首頁 / 運動
棒球12強賽
場邊花絮
新聞專題
場邊花絮1/22
首頁 / 運動

棒球12強賽源田壯亮期待對決前隊友郭俊麟 享受台式應援文化

2024/11/15 18:51（11/15 19:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本隊打者源田壯亮。（中央社檔案照片）
日本隊打者源田壯亮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界12強棒球賽台灣明天將強碰日本，日本隊的源田壯亮與台灣隊郭俊麟是前隊友，他今天表示，如果明天可以與郭俊麟對決的話，想從他手中敲出安打，也提到很享受台灣應援文化。

日職西武獅隊的源田壯亮曾與台灣好手郭俊麟、吳念庭當過隊友，其中郭俊麟也有入選12強台灣隊。今天在大巨蛋上演「日韓大戰」，明天則是「台日大戰」，源田壯亮表示，「過去都只有在郭俊麟身後守備，沒有打過他的球，如果真的對上會很期待，希望能夠敲出安打。」

源田壯亮也提到，與郭俊麟偶爾會利用社群媒體聯絡，這次來台則是有跟吳念庭聯繫，2人有約好要一起吃飯。

源田壯亮上次來台灣就是2019年的世界12強棒球賽，不過這次是他第一次踏進台北大巨蛋，他指出，「草皮好像比較不是那麼柔軟，滾動跟平常不太一樣，在接到球之前都沒辦法鬆懈。」

明天台日大戰將會吸引超過3萬名台灣球迷進場，源田壯亮提到，之前來台灣時因為球迷加油聲、講話都聽不太到，「但非常享受台灣應援文化。」

談到這次賽事，源田壯亮指出，因為不知道每一場比賽會怎麼樣，「讓自己保持積極、正面態度去比賽，希望這樣的氛圍可以讓年輕選手感受到。」（編輯：陳政偉）1131115

郭俊麟在世界12強棒球賽台灣隊官辦熱身賽登板投球。中央社記者張新偉攝 113年11月10日
郭俊麟在世界12強棒球賽台灣隊官辦熱身賽登板投球。中央社記者張新偉攝 113年11月10日
#日本隊
#日職
#台灣
#台灣隊
#西武獅
#西武獅隊
#吳念庭
#郭俊麟
#源田壯亮
#台北大巨蛋
#棒球12強賽
#12強
延伸閱讀
棒球12強台灣2連勝 網友直呼「我不懂棒球」道歉表瘋傳12強台灣英雄振奮人心戰功回顧 陳晨威滿貫砲、林家正成隱形功臣12強賽陳冠宇拆彈後飛奔離場 笑言心臟受不了想趕快離開特別報導》火球投手暴增、不斷衝破球速天花板 3D解析看懂「怪物級」速球棒球12強大巨蛋開打 跟經典賽哪裡不同？賽程戰績轉播資訊一次看
郭俊麟
陳冠宇集訓中慶生 與郭俊麟同穿代表隊球衣有意義郭俊麟再與陳冠宇同拚國際賽 經典賽表現差喊話雪恥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強棒球賽台日大戰阪神強投先發 才木浩人：用表現讓台灣球迷安靜
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：