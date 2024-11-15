棒球12強賽源田壯亮期待對決前隊友郭俊麟 享受台式應援文化
2024/11/15 18:51（11/15 19:22 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界12強棒球賽台灣明天將強碰日本，日本隊的源田壯亮與台灣隊郭俊麟是前隊友，他今天表示，如果明天可以與郭俊麟對決的話，想從他手中敲出安打，也提到很享受台灣應援文化。
日職西武獅隊的源田壯亮曾與台灣好手郭俊麟、吳念庭當過隊友，其中郭俊麟也有入選12強台灣隊。今天在大巨蛋上演「日韓大戰」，明天則是「台日大戰」，源田壯亮表示，「過去都只有在郭俊麟身後守備，沒有打過他的球，如果真的對上會很期待，希望能夠敲出安打。」
源田壯亮也提到，與郭俊麟偶爾會利用社群媒體聯絡，這次來台則是有跟吳念庭聯繫，2人有約好要一起吃飯。
源田壯亮上次來台灣就是2019年的世界12強棒球賽，不過這次是他第一次踏進台北大巨蛋，他指出，「草皮好像比較不是那麼柔軟，滾動跟平常不太一樣，在接到球之前都沒辦法鬆懈。」
明天台日大戰將會吸引超過3萬名台灣球迷進場，源田壯亮提到，之前來台灣時因為球迷加油聲、講話都聽不太到，「但非常享受台灣應援文化。」
談到這次賽事，源田壯亮指出，因為不知道每一場比賽會怎麼樣，「讓自己保持積極、正面態度去比賽，希望這樣的氛圍可以讓年輕選手感受到。」（編輯：陳政偉）1131115
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