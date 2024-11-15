12強A組戰績美國12比2扣倒墨西哥 攜手委內瑞拉晉級前進東京

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（中央社墨西哥市14日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽戰績，美國在最後1天的比賽中以12比2扣倒墨西哥，繼稍早的委內瑞拉之後拿下晉級門票，準備移師東京迎接下一階段的超級循環賽。

墨西哥第1局先以美國隊的2次失誤與投手犯規跑回1分，不過美國隊第2局強生（Termarr Johnson）在一壘有人時開轟反以2比1超前。第3局美國隊的克勞福（Justin Crawford）先擊出陽春砲，辛浦森（Chandler Simpson）擊出安打後自己連盜二壘、三壘，最後在野手選擇下再拿1分，美國4比1領先。

美國隊攻勢不斷，第4局墨西哥的失誤與隱形失誤讓美國隊再下兩城，墨西哥顯然已經無力招架；第5局美國隊沃德（Ryan Ward）先以全壘打帶頭，然後再以多次安打將比數拉開至11比1，其中包括蕭奧（Matt Shaw）在滿壘時擊出的清壘三壘安打。

沃德在第6局又為美國擊出全壘打再添1分，墨西哥的特瑞歐（Alan Trejo）第7局雖也以全壘打拿下1分，不過美國隊最終以16支安打，在第7局以12比2提前結束比賽，同時間進行的巴拿馬與波多黎各之戰，勝負已無關A組晉級名單。

12強A組預賽，最後是由委內瑞拉以4勝取得分組第1，美國隊在擊敗墨西哥後拿下分組第2，不過在下一階段的超級循環賽，晉級的4支隊伍都要彼此對戰。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131115