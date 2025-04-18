梅賽斯7局無失分好投 獅隊擊退桃猿奪3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在桃園球場的賽事，統一獅先發投手梅賽斯演出7局無失分好投，加上許哲晏開轟，終場獅隊以4比2擊退樂天桃猿，奪下3連勝。另外，桃猿的林立因為腳踝扭傷提早退場。

獅隊的許哲晏在5局上從波賽樂（Beau Sulser）轟出陽春全壘打，本季首轟出爐，接著楊竣翔敲二壘安打、邱智呈選到保送後，陳傑憲敲出安打送回1分，之後林培緯擊出高飛犧牲打，獅隊取得3比0領先。

7局上獅隊的邱智呈、陳傑憲、林子豪接連敲出安打，滿壘時朱迦恩選到保送擠回1分。9局下獅隊投手林子崴投出2次觸身球，又被林泓育敲安打，在滿壘局面退場，接手登板的陳韻文被梁家榮擊出高飛犧牲打掉1分，再被宋嘉翔敲1打點安打，不過終場獅隊仍以4比2獲勝。

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用85球投7局，僅被擊出1支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下本季第2勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

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桃猿先發投手波賽樂則是用91球投4.1局，被敲出4支安打，出現4次四壞球保送，投出4次三振，失掉3分，吞下本季第3敗，目前防禦率高達8.53。

此外，這場比賽4局下時，桃猿隊林立選到保送上壘，並靠著林子偉犧牲觸擊上二壘，不過盜上三壘導致左腳踝扭傷，在5局上退場休息，林立中斷跨季連續22場次安打紀錄，不過已追平個人最佳成績。（編輯：管中維）1140418

中華職棒統一獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）（圖）18日先發對上樂天桃猿隊，演出7局無失分好投，僅被擊出1支安打，獅隊最終以4比2拿下3連勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月18日