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大巨蛋開幕戰葉總直呼緊張 大讚徐若熙頂住壓力

2024/3/30 21:28（3/30 21:56 更新）
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中華職棒味全龍隊王牌投手徐若熙（圖）30日在中職35年開幕戰主投5局無失分，拿下勝投也獲選單場MVP，他賽後特別感謝隊友在身後幫他守住每一顆球，才能有今天的勝利。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒味全龍隊王牌投手徐若熙（圖）30日在中職35年開幕戰主投5局無失分，拿下勝投也獲選單場MVP，他賽後特別感謝隊友在身後幫他守住每一顆球，才能有今天的勝利。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職開幕戰今天在台北大巨蛋登場，最後由味全龍隊拿下例行賽大巨蛋首場勝利，總教練葉君璋說，自己很緊張，但投手徐若熙在壓力這麼大的情況下還能控制住，表現非常棒。

味全龍隊今天推出新生代王牌徐若熙登板先發，對上樂天桃猿隊，總計用73球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次保送、5次三振，沒有失分，最後奪下中職例行賽大巨蛋史上首場勝投。

談到徐若熙今天的表現，葉君璋賽後說：「我覺得相當不錯，雖然是第一場比賽，但不管是在球數、控制各方面都到位，畢竟第一場不是那麼容易可以掌握，尤其在大巨蛋，壓力一定會有，但他有控制下來，很棒。」

徐若熙去年底在亞錦賽就代表台灣隊先發了2場，加上今天，共在大巨蛋投了3場，葉君璋認為，徐若熙在有壓力的情況下都可以控制住，相當不容易。

至於為何沒有讓徐若熙投到設定的80球，葉君璋說明，因為第5局結束後的休息時間有點長，再續投會有風險，「我們後面的投手有辦法壓制」。

大巨蛋今天共湧進2萬8618名觀眾，葉君璋坦言，每個球員都有點興奮、緊張，「包括我也很緊張，但也很感動，因為大家期待那麼久，我覺得自己很幸運可以在這邊拿下第1勝，是很重要的里程碑」。

至於龍隊今天第3任投手陳禹勳在第8局登板，面對3名打者，送出1次三振，被敲1支安打、出現1次保送，葉君璋指出，陳禹勳一開始狀況很好，但三振後有點興奮，後面有點狀況，但相信會愈來愈好。（編輯：唐聲揚）1130330

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