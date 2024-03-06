中職推曾豪駒任12強台灣隊教頭 下週選訓會議確認

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒今天召開領隊會議，中職聯盟提出由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒，擔任11月世界棒球12強賽的台灣隊總教練，得到領隊們同意，不過接下來還要經過選訓會議才會正式確認。

曾豪駒在2020到2023年、共4個球季擔任樂天桃猿隊一軍總教練，期間2度帶領球隊闖進總冠軍賽，不過去年底遭到撤換，轉任二軍總教練。之前中職會長蔡其昌曾表示，由於11月的12強賽正值中職球季剛結束，台灣隊總教練人選傾向從二軍找，會有比較多時間可以準備。

中職今天召開領隊會議，決議推薦今年世界12強賽由曾豪駒擔任國家隊總教練，領隊們也都同意，不過中職秘書長楊清瓏表示，「還要經過選訓會議，已經發文給棒協，約在下星期進行。」

楊清瓏指出，之前就有先聯繫過曾豪駒，「他本身有意願承擔這次的責任，樂天桃猿的領隊（川田喜則）也認同由豪駒來擔任（台灣隊）總教練。」

至於選擇曾豪駒的原因，楊清瓏表示，由於曾豪駒擔任過一軍總教練，帶出來的成績非常優異，過往也加入過台灣隊教練團擔任打擊教練，對國家隊運作都很熟悉，「因為每個球隊比賽都有很大戰績壓力，這次選擇二軍總教練的職位來擔綱，有更寬裕的時間來注意國家隊的運作。」

若下星期總教練人選經過選訓會議同意，任命曾豪駒為國家隊教頭後，楊清瓏指出，再下一次的選訓會議就會由總教練推出教練團人選，接下來就是提出大名單，同時要擬定整個集訓計畫。此外，今年中職明星賽也傾向由12強大名單挑選出的台灣隊，對上中職明星隊。（編輯：張雅淨）1130306