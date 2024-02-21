12強賽台灣隊教頭 中職各隊一二軍總教練都是選項

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天進行新春團拜，談到新年新希望，中職會長蔡其昌表示，希望年底世界棒球12強賽能有好成績，總教練人選盼盡快決定，中職提出的人選包括一、二軍總教練都有可能。

蔡其昌去年底在6球團推舉下連任中職會長，談到今年新希望，蔡其昌今天在新春團拜時表示，第1個是今年重返6隊規模，希望票房滿堂彩；第2個願望希望今年11月世界棒球12強賽能夠有好成績；第3個則是希望中職的國際交流愈來愈順暢、頻繁。

針對外界關注的12強賽，蔡其昌表示，聯盟在農曆年後已經與中華棒協展開溝通，雖然12強組訓是中華職棒負責，不過對世界棒壘球總會的窗口是棒協，「我們會秉持這3年來的合作，相互體諒配合，一定可以組織最強大國家隊來面對12強比賽。」

蔡其昌也希望總教練人選可以盡快決定，最好是在下個月就能出爐，讓總教練有時間準備。對於總教練人選，蔡其昌表示，聯盟會從中職各隊中找適當人選，包括一、二軍總教練，甚至一軍教練團成員都有可能；如果棒協也有合適人選也會提出，讓選訓委員做最後決定。

蔡其昌表示，很多人建議總教練可以從二軍找，因為一軍總教練要忙到例行賽結束，接著馬上就是12強賽，「這對總教練來說會壓力非常大，二軍總教練或許有比較多時間可以準備，教練團是集體性的，怎麼樣搭配組合出最好的教練團，是中職、棒協要一同努力的。」

另外，蔡其昌笑說，球迷希望「比較空閒」的人選來當總教練，意指前中信兄弟總教練林威助。對此蔡其昌說：「由選訓委員來參考，只要他有能力、有時間去面對比賽，都是很好人選，每個總教練都有專長、特色，有在職棒賽場上生存過一定都有厲害的地方，都能為國家所用。」（編輯：張雅淨）1130221