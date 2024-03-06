曾豪駒決定承擔12強國家隊教頭重責 為台灣棒球貢獻

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職今天在領隊會議推舉樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒，擔任世界棒球12強賽的台灣隊總教練，曾豪駒表示，雖然有考慮了一段時間，不過最後決定出來承擔，盼為台灣棒球貢獻心力。

曾豪駒過往是樂天桃猿隊一軍總教練，今年轉任二軍總教練，由於中職屬意由二軍總教練扛下台灣隊教頭重任，如此一來會有較多時間準備國家隊事務。最終中職決定推舉曾豪駒，今天已通過中職領隊會議決議，不過下星期還要與中華棒協開選訓會議做最後確認。

曾豪駒接受電話訪問時表示，大概是在農曆過年前接到中職詢問是否願意擔任國家隊總教練，他坦言，「有思考了一段時間，不過為了台灣棒球希望貢獻一分心力，也希望能夠承擔這個責任，不過還要倚賴其他教練、選手，才能打出好成績。」

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一直以來台灣隊總教練都會承擔很大的責任與壓力，曾豪駒也說：「當然會有壓力，但既然已經決定了，就要出來承擔，也希望帶出好的成績，想要把聯盟、棒協、各個球隊賦予的責任、任務，盡可能帶好（台灣隊），讓全世界更看到台灣棒球。」

第3屆世界棒球12強賽將在11月10日至24日舉行，預賽分為2組，採6取2晉級複賽，台灣預賽分在B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，11月14日至18日則在台灣進行。（編輯：張雅淨）1130306