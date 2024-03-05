大巨蛋中職熱身賽2戰預售破萬 下午5時加開席次

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中華職棒官辦熱身賽安排16、17日在台北大巨蛋舉行，16日賽事1.3萬席開賣就完售、打破熱身賽觀眾紀錄；中職宣布今天下午5時加開2場大巨蛋賽事內野上層席次，單場共2萬席。

中職官辦熱身賽將於13日開打，台北大巨蛋加入中職賽事場地後話題不斷，16、17日官辦熱身賽也將安排在台北大巨蛋舉行，16日比賽由味全龍隊與中信兄弟交手，17日賽事由中信兄弟與富邦悍將交手，透過進行實戰測試，讓教練、球員與聯盟賽務同仁們提早進駐使用，在開季前做好充足準備。

2場台北大巨蛋官辦熱身賽預售開放內野下層1.3萬席次，全票新台幣500元、預售425元；16日賽事開賣就完售，17日比賽預售也已經破萬張，將打破中職熱身賽史上單場觀眾人數新紀錄，過往中職官辦熱身賽單場最多觀眾為7068人，為中職寫下新篇章。

為感謝球迷熱烈支持，聯盟今天發布訊息，下午5時加開2場大巨蛋內野上層區域，單場開放共2萬席，期待熱身賽湧入更多球迷來現場感受大巨蛋魅力。

熱身賽大巨蛋場次今天下午5時加開內野上層座位預售，下午4時系統將先暫停販售，並於5時重新開放預購，歡迎大家透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享有85折優惠。

今年各地熱身賽也首度加入「假日女孩應援」，凡週六、日場次均有規劃應援，許多場次甚至有主客女孩雙應援，也讓球迷朋友們提早熱身，重新熟悉球員應援。

聯盟也率先公布大巨蛋場次應援團名單，3月16日中信兄弟交手味全龍，Passion Sisters派出貴貴、小安、希希、曼容、Julie等人，Dragon Beauties小龍女派出琪琪、馬妹、張晴、心璇、星岑等成員。（編輯：方沛清）1130305