姚冠瑋開轟悍將熱身賽不敗 雄鷹王柏融2戰吞5K

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職官辦熱身賽富邦悍將今天與台鋼雄鷹隊交手，悍將隊姚冠瑋敲出3分砲，率隊以7比5搶勝、維持不敗。雄鷹隊野手王柏融近2場比賽吞下5次三振、官辦熱身賽安打還沒有開張。

悍將與雄鷹隊今天官辦熱身賽在斗六棒球場交手，兩隊前2局沒有拿下分數，悍將3局上董子恩率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、池恩齊內野安打、雄鷹隊接連守備失誤跑回2分，陳真適時安打幫助球隊取得3比0領先。

悍將8局再起攻勢，林岳谷率先敲出二壘打，1人出局後陳真敲出右外野方向安打替球隊多添1分保險分；悍將9局上壘上有人時姚冠瑋開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距。

雄鷹隊9局下追分，陳世嘉靠著場地內野安打上壘，葉保弟、陳文杰都選到四壞保送，曾子祐適時安打送回1分，王柏融滿壘時選到保送擠回1分，魔鷹（Steven Moya）安打送回2分，2人出局後靠著暴投跑回第5分，但攻勢沒有延續吞敗。

悍將先發投手江國豪今天投4.2局僅被敲出3支安打，投出4次三振、4次四死球保送，無失分，好投壓制拿下勝投；悍將賽後今年官辦熱身賽維持不敗，戰績2勝1和。

雄鷹隊陣中具有旅日資歷的好手王柏融表現受關注，王柏融昨天官辦熱身賽首戰吞下3次三振，今天前2個打席也都吞K，5局敲出二壘方向滾地球出局，8局、9局都選到四壞保送上壘，有1分打點，官辦熱身賽2戰合計吞5K、安打還沒開張。（編輯：陳政偉）1130316