雄鷹新球季洪總最重視是否盡力 盼能威脅到對手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職官辦熱身賽今天進入最後一天，台鋼雄鷹隊總教練洪一中表示，一軍陣容已整合得差不多，新球季雖然不求名次，但也希望整體實力能威脅到對手，且重點是選手有沒有盡力。

台鋼雄鷹隊今年正式加入一軍賽事，今天之前在官辦熱身賽出賽9場，拿下3勝5敗1和。中職例行賽即將開打，雄鷹隊總教練洪一中今天表示，「第一年大家就盡力，每一場當作第一場在打，不要管名次，但至少整體實力要能威脅到對手。」

對於總教練來說，洪一中坦言還是會有戰績壓力，「再怎麼新的球隊，有時候還是會給自己壓力，只是我們是新球隊，大家不會太嚴格來看我們。」

不過對於年輕球員們，洪一中說：「我只會看有沒有盡力，棒球不是說想怎樣就可以怎樣，但懶懶散散、沒有盡力的話，我還是會罵。」

雄鷹隊經過去年在二軍的磨練，洪一中認為大家進步很多，他比喻，「不敢說現在可以跑了，至少走起來有模有樣，確實是有進步，而且進步幅度很大，但能不能在一軍跟人家競爭又是另外一回事，我們這隊年輕人都非常認真，但不代表可以贏球。」

洪一中指出，對於新球隊來說一定會有板凳深度的問題，「板凳深度是靠時間累積的，新球隊打球必須要有點運氣，因為一整年一定會有人受傷，只是看傷到的是不是主將。」（編輯：張雅淨）1130327