海軍敦睦艦隊開抵安平港 開放登艦軍備陳展吸引人潮

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）海軍113年敦睦遠航訓練支隊開抵台南安平商港，今明兩天開放民眾登艦參觀，現場並安排海軍樂儀隊等表演，還有登陸戰車等多項裝備陳展，吸引許多軍事迷及民眾前往觀賞。

台南市長黃偉哲上午到場歡迎海軍敦睦艦隊到訪，並致贈加菜金慰勞官兵，由敦睦遠訓支隊少將支隊長王田耀宗代表接受。

黃偉哲致詞表示，台南安平是海軍113年敦睦遠航訓練支隊巡迴國內港口第7站，感謝海軍提供讓民眾近距離接觸軍艦機會，了解海軍官兵平日訓練、生活，市府也會全力配合，提供所需支援。

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台南市政府民政局提供資料指出，海軍敦睦遠航訓練支隊自3月9日起展開國內環島航訓任務，台南安平商港為壓軸最終站，除開放532磐石軍艦（油彈補給艦）及1206迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）兩艘軍艦外，黃偉哲特別向海軍爭取M109艇、20機砲悍馬車、40機槍悍馬車及登陸戰車等裝備陳展，帶給民眾豐富國防知性饗宴。

民政局提醒想前往參觀民眾，安平商港開放參觀時間為今、明兩天上午9時至下午3時，活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，民眾可多利用大眾運輸台南市公車「綠17」、「藍幹線」前往，登艦時須出示國民身分證或具照片合法證件，供海軍查驗辨識。（編輯：陳仁華）1130324