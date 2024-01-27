佐佐木朗希與羅德換約專注眼前賽季 未來有意挑戰大聯盟

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本職棒千葉羅德海洋隊投手「令和怪物」佐佐木朗希，在與球團完成換約後舉行記者會說，「未來有想在大聯盟打球的想法」。日媒推估佐佐木本季年薪維持去年的8000萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，在此之前，22歲的佐佐木是日本職棒12支球團中唯一未跟球團完成簽約的球員，未來動向受到外界關注，但他昨天已在千葉市的球團辦公室進行協商，與球團完成推估年薪8000萬日圓（約新台幣1689萬元）的本季合約，今天上午在球場召開記者會。

佐佐木在記者會開頭表示，「因為沒有在公開場合說明的機會，讓球迷產生誤解等擔心」。

被問到挑戰美國職棒大聯盟MLB時，佐佐木說，有關大聯盟，當初加盟羅德時就曾持續地跟球團進行溝通，「雖然我將來有想去大聯盟打球的想法，但現在的重點是專注眼前賽季」。

談到一直到距春訓不到一週才跟球團完成換約，佐佐木說，協商本身是透過代理人的律師進行，「花了一些時間仔細地討論了很多事項，最後達成了雙方都能確實認同的合約」。

他說，自己的目標與心情，從加入球隊後就持續跟球團溝通，在這個過程中，「我認為球團方面也能理解我的想法」。

佐佐木說，希望能在很多比賽登場投球，「雖然很難說明具體數字，但我希望能投出生涯新高的數字；為了球隊奪冠，我個人也希望有所貢獻」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130127