令和怪物佐佐木朗希挑戰美國大聯盟 日職母隊羅德首肯

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本職棒千葉羅德海洋球團今天表示，已同意陣中投手「令和怪物」佐佐木朗希利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟MLB，接下來將展開申請手續。

佐佐木今年22歲，現在想挑戰大聯盟的話，只能獲球團同意透過入札制度。不過，他未滿25歲就挑戰大聯盟，根據大聯盟現行的勞資協定只能簽訂小聯盟合約，年薪也會被壓低。

日刊體育報導，佐佐木透過球團發表聲明指出，從加入球團以來，有關未來能挑戰大聯盟，至今都持續傾聽可能性，這次能獲得透過入札制度的正式許可，「我對球隊充滿感謝」。

佐佐木說，在羅德的5年時間雖然也有很多事情並不順利，但不論何時都獲得隊友、教練、工作人員及球迷大家的支持，讓他能專注在棒球上一路走到今天。

他說，為了不在只有一次的棒球人生中後悔，並回應一直以來支持他的所有人期待，將從小聯盟契約開始往上爬，努力成為世界第一的選手。（譯者：黃名璽）1131109