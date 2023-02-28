日職2投手飆火球 經典賽古巴隊擊退味全龍[影]

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世界棒球經典賽古巴隊28日對上中職味全龍隊，推出日職中日龍隊終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）在8局下2出局後登板，投出三振飆出157公里火球，總計投1.1局無失分，送出2次三振。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月28日

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（中央社記者楊啟芳新北28日電）世界棒球經典賽古巴隊今天在新莊棒球場與中職味全龍隊打熱身賽，古巴推出2名效力日職中日龍隊的投手，龍隊全場吞下16次三振，終場古巴以4比0奪下台灣熱身賽首勝。

古巴隊在3局上展開攻勢，季貝爾（Yoelkis Guibert）敲出2壘安打後，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）再敲3壘安打送回1分，接著戴斯潘（Alfredo Despaigne）擊出滾地球帶有1分打點。

古巴隊第4棒戴斯潘在8局上從林鋅杰手中轟出一發陽春砲，9局上阿魯巴耶納再從林凱威手中開轟陽春全壘打，終場古巴隊就以4比0擊敗龍隊。

古巴隊推出日職中日龍隊的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發，投4局僅在第3局被林辰勳敲出1支安打，飆出6次三振，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，沒有掉分，最快球速達158公里，最後奪下勝投。

另一名中日龍隊終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）在8局下2出局後登板，投出三振飆出157公里火球；9局下續投，演出3上3下，包括1次三振。

古巴隊在新莊熱身賽以1勝2敗作收，對今天拿下首勝，古巴隊總教練總教練強生（Armando Johnson）賽後表示，「今天對選手表現很滿意，最主要是每名選手都做好自己本分、盡最大努力，尤其投手表現非常好」。

古巴隊先發投手羅德里奎茲之前是中繼，不過經典賽預計會投先發，龍隊總教練葉君璋觀察到，羅德里奎茲在比賽一開始狀況不錯，控球、球速都有到位，「但感覺到後面沒有控制那麼好」。羅德里奎茲自己也坦言，已經1年沒有先發，不過會利用這段時間調整好。

此戰是在新莊棒球場4天自辦熱身賽最後一天，賽前主辦悍創運動行銷特別致贈小禮物給古巴隊，總計今天有2875名觀眾進場。（編輯：方沛清）1120228