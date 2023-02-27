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王威晨對古巴打者有印象 被馬丁尼茲點名很夢幻

2023/2/27 13:07（2/27 13:36 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊長王威晨（圖）被古巴隊投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）點名有印象，讓他直呼「夢幻」，也表示古巴打者「邊跑邊打」其實很困難。圖為王威晨26日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
世界棒球經典賽台灣隊長王威晨（圖）被古巴隊投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）點名有印象，讓他直呼「夢幻」，也表示古巴打者「邊跑邊打」其實很困難。圖為王威晨26日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）世界棒球經典賽台灣隊長王威晨自評攻擊狀況不錯，要注重細節、拿下每場勝利。王威晨被古巴隊投手馬丁尼茲點名，他直呼：「夢幻」，也表示古巴打者「邊跑邊打」其實很困難。

世界棒球經典賽台灣隊昨天自辦熱身賽與中職中信兄弟隊交手，王威晨先發出賽對母隊，總計3打數敲出1支安打，但守備有出現1次失誤。

王威晨自評攻擊狀況不錯，只是球都找到守備員的手套，昨天比賽也有發生失誤，想辦法盡快改善、調整到最好。王威晨表示，之前雖然有在隊內賽打過兄弟隊的投手，但張力沒有這麼強，昨天正式比賽打母隊的投手、心理感覺怪怪的，有不太一樣的感覺。

經典賽台灣隊從1月底開始集訓到現在已經1個月，正式賽開打倒數，王威晨表示，一開始集訓時感覺對自己狀況有點陌生，也有跟大家說，照著自身的節奏和方式調整就好，3月8日開始才是最重要的，目前大家都已進入不錯的狀況，但還有很多細節可以更好，「注重細節、跟大家一起拿下勝利最重要。」

昨天經典賽古巴代表隊陣中旅日中日龍隊投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）受訪表示，對世界12強賽台灣隊的三壘手（王威晨）有印象。王威晨表示，有看到新聞，12強只有在熱身賽時遇到古巴，沒想到會被點名，「很奇妙，也滿夢幻的，開心在世界上有一點點被關注，希望可以保持下去。」

王威晨表示，古巴隊這次陣容也滿堅強的，對昨天熱身賽開轟的戴斯潘（Alfredo Despaigne）和古巴隊會「邊跑邊打」的桑托斯（Roel Santos）有印象。王威晨說，他們都是經驗很好、打過很多國際賽的球員，但還是相信台灣隊有機會可以贏球。

對古巴隊「邊跑邊打」的攻擊型態，王威晨表示，其實很困難，自己在明星賽也曾嘗試過，結果打成界外球，這樣的打法視線會有點晃動，其實不容易掌握，但也有跟陳晨威、郭天信和陳傑憲討論到這樣的攻擊型態。（編輯：張雅淨）1120227

#王威晨
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