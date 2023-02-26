古巴隊戴斯潘開轟輸球 教頭：不想現在展現所有東西

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世界棒球經典賽古巴隊來台首場自辦熱身賽與中職富邦悍將隊交手，古巴隊4棒打者戴斯潘（Alfredo Despaigne）（圖）6局敲出陽春砲、展現砲火，古巴以1比2吞敗，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）賽後表示，「不想現在展現出所有東西」。中央社記者張新偉攝 112年2月26日

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽古巴隊來台首場自辦熱身賽與富邦悍將交手，古巴隊4棒戴斯潘6局敲出陽春砲、展現砲火，古巴以1比2吞敗，但古巴總教練強生表示，「不想現在展現出所有東西」。

世界棒球經典賽與台灣隊同組的古巴隊今天首場自辦熱身賽，與中職富邦悍將隊交手，古巴隊4棒打者戴斯潘（Alfredo Despaigne）參加過4屆經典賽，也對此次的古巴隊表現很有信心，今天6局敲出陽春砲，打回古巴隊整場比賽唯一1分。

古巴隊後援投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）是日職中日龍隊終結者，今天7局登板連飆3K、最快球速157公里，表現十分亮眼，投1局沒有失分。

古巴隊總教練強生（Armando Johnson）賽後受訪表示，今天的比賽滿好的，對手是台灣職棒球隊、強度很高，水準也很不錯，比賽結果不差，第一場自辦熱身賽也讓觀眾看得很開心。

古巴隊今天團隊敲出9支安打，比悍將隊的4支安打多，但得分效率不如預期，強生對球員們很有信心，提到這是有強度的比賽，要求選手上壘，今天沒有做很多戰術，「也不想在現在把所有的東西表現出來」。言外之意應該就是有所保留。

強生表示，古巴隊還有幾名球員還沒到齊，正式比賽時先發打序可能也會滿不一樣，還沒報到的球員職業層級和技術各方面都很好，不會有太多問題，不會太擔心整合問題。（編輯：張雅淨）1120226