張育成經典賽熱身開轟4安4打點「進補」維持好手感[影]

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世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽25日交手中職樂天桃猿隊，台灣隊好手張育成手感佳，單場4打席都敲安打，2局更轟3分砲，總計貢獻4分打點。張育成賽後受訪時笑說，不會因為天氣讓手感冷掉。中央社記者張新偉攝 112年2月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與樂天桃猿隊交手，台灣隊好手張育成有老婆幫忙「進補」、維持好手感，單場4打席都敲安打，2局敲出3分砲，總計貢獻4分打點，張育成笑說天氣冷手感不會冷。

世界棒球經典賽旅美好手張育成17日熱身賽就曾開轟，後來因為腸胃炎短暫脫隊休養，今天與中職樂天桃猿隊熱身賽扛4棒、手感沒有受到影響。

張育成今天1局壘上有人時敲出安打，送回台灣隊第2分，2局敲出3分砲，4局1人出局後敲出安打，6局再敲出個人單場第4安，單場4安4打點，也敲出集訓期間實戰第2轟。

張育成表示，先前身體不舒服時休息了幾天，回到球隊剛開始覺得身體有點輕盈，「感覺好像可以成為盜壘王」，老婆有幫忙進補，多吃牛肉、喝雞精，也把體重吃回來了，身體狀況維持的不錯。

張育成手感火燙，首場售票自辦熱身賽敲出大號全壘打，他表示只要咬到球就有可能，「每個人都有機會打出去，沒有不可能的事情」。

今天天氣雖然冷，但張育成手感不受影響，他笑說，不會因為天氣讓手感冷掉，保持開心、喜悅，今天上場打擊沒有特別設定什麼，顧好自己的節奏，「感覺很棒、感謝老天爺，很久沒有單場4支安打了。」

今天新莊棒球場湧入破7千名觀眾，張育成表示，球迷這麼多當然很興奮，台灣球場的應援方式跟國很不一樣，感謝所有的球迷，會努力打好每一顆球。（編輯：陳正健）1120225

影片來源：CPBL 中華職棒