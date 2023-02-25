經典賽熱身賽張育成轟出場外 破7000觀眾見證旅外砲火[影]

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與桃猿交手，破7000名觀眾進場，台灣隊敲出11支安打集中在旅外野手棒次、張育成超大號3分砲轟到新莊球場左外野場外。總教練林岳平寄望旅外野手火力串聯，盼球迷氣氛帶動球員表現。

影片來源：CPBL 中華職棒

世界棒球經典賽將於3月8日開打，台灣隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，首戰與中職樂天桃猿隊交手，總計7388名觀眾入場、氣氛熱鬧。

台灣隊由投手黃子鵬先發，4局1人出局後被強襲球打中左腳退場，總計投3.1局無失分，李振昌中繼投0.2局無失分。

台灣隊5局換上陳仕朋接手中繼，先被敲出安打，接著守備失誤讓桃猿隊攻佔一、三壘，再被敲出高飛犧牲打失掉1分非責失分，陳仕朋及時回穩、沒有再掉分數，6局續投也沒有失分。

台灣隊7局開始呂彥青、曾峻岳、陳冠偉依序登板，各投1局沒有失分，替球隊守住勝利，黃子鵬拿下勝投。

世界棒球經典賽台灣隊25日晚間在新莊棒球場與中華職棒樂天桃猿隊展開熱身賽，台灣隊派出黃子鵬擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 112年2月25日

影片來源：CPBL 中華職棒

台灣隊打線有不錯的發揮，林子偉單場2安貢獻3分打點，張育成4打席都敲安打，2局敲出3分砲、總計貢獻4分打點，鄭宗哲也有2安、1次觸身球保送、1次盜壘成功、王柏融敲出2安、吳念庭敲出1安。

台灣隊安打集中在旅外球員棒次，總教練林岳平表示，本來就是希望這批旅外球員火力串聯，透過安打、長打發揮，在比賽前半段就有好的得分攻勢。

內野部分也有失誤造成危機，林岳平表示，內野手表現一直都不錯，一個可以雙殺的機會漏球，但先發投手黃子鵬也有化解危機，這就是很好的團隊配合。

台灣隊投打發揮以7比1拿下勝利，明天與中信兄弟交手內野門票已經賣完，林岳平表示，準備了這麼久，打球就是希望球迷可以進場幫球員加油，帶動球員、教練的氣氛，大家更專注在球場上，也把比賽好的一面展現出來。（編輯：方沛清）1120225