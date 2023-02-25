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吳念庭盼熱身賽拉狀況 經典賽點名古巴3投手

2023/2/25 18:23（2/25 18:36 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊25日自辦熱身賽交手中華職棒樂天桃猿隊，台灣隊吳念庭先發打5棒，盼趁著這3戰把狀況往上拉。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊25日自辦熱身賽交手中華職棒樂天桃猿隊，台灣隊吳念庭先發打5棒，盼趁著這3戰把狀況往上拉。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
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（中央社記者謝靜雯新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天自辦熱身賽與樂天桃猿交手，吳念庭先發打5棒，盼趁著這3戰把狀況往上拉，談起古巴隊陣中的日職球員，吳念庭誇讚莫伊尼洛控球好，「他上場就要下班的感覺」。

世界棒球經典賽台灣隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，今天首戰與中職樂天桃猿隊交手，旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭先發守三壘、打5棒。

台灣隊先前在雲林斗六集訓，至台北打熱身賽又碰上氣溫驟降，吳念庭直呼：「很冷、感覺比日本冷」，但也提到目前調整狀況還可以，希望透過這3場比賽把狀況往上拉。

台灣隊預賽同組的古巴代表隊今天中午也安排在新莊棒球場練球，古巴隊陣中旅日球員包括福岡軟銀鷹隊終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）和投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）等人。

吳念庭表示，在日職與莫伊尼洛對戰過3、4次，莫伊尼洛的控球很好，雖然也是會有狀況不好的時候，但感覺他上場就是準備要下班的感覺，雖然過去對戰的成績打不好，但應該還是有機會。

至於中日龍隊的投手，吳念庭表示在交流賽與羅德里奎茲有對戰過，球速很快，要盡量在古巴隊把他們換上場前想辦法把分數打下來。

台灣隊打擊教練曾豪駒表示，吳念庭比較晚加入集訓，進度有比其他球員慢一點，但他很積極，也很認真在找感覺，希望他多上場累積打席數，對感覺調整會有幫助。（編輯：卞金峰）1120225

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吳念庭
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