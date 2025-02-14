桃猿黃子鵬扛交流賽首戰先發 珍惜每次對戰機會
2025/2/14 16:53（2/14 17:11 更新）
（中央社記者陳容琛石垣市14日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊明天與日職千葉羅德海洋隊「2025亞洲門戶交流賽」，預計派王牌投手黃子鵬扛起首戰先發。黃子鵬表示，很珍惜與不同球隊交流機會。
交流賽15、16日於石垣市營球場開打，羅德以一軍為主體出賽，桃猿也派世界12強棒球賽冠軍國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺及陳晨威迎戰，搭配潛力新秀張趙紘、何品室融等，目標全力搶勝，期許年輕選手透過高強度交流賽累積經驗。
12強賽後首度公開實戰上陣的黃子鵬接受媒體聯訪表示，每年春訓不論在國內、外，一直很珍惜與不同球隊交流機會，這些經驗都將化為成長養分，希望盡力對決打者，觀察對方回饋，從中檢視自己，為新賽季最後衝刺。
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他說，去年前半段節奏調整沒很好，身體有點緊繃，花近2個月才復出，休賽期特別與訓練師討論，補強不足的地方，尤其歷經去年經驗，「完整貢獻一整季很重要，所以把自己身體顧好」，在春訓展現想要的東西。
桃猿總教練古久保健二由於私事未隨隊征戰，暫代兵符的守備教練鄭兆行表示，已與古久保健二討論大概的先發輪廓，照賽前安排計畫進行，以贏球為前提，希望所有人都有機會上場，「每個人盡全力發揮、展現自己能力，不要有所保留。」（編輯：李明宗）1140214
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