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黃子鵬強襲球打中無大礙 與朱育賢對決有想像空間

2023/2/25 22:51（2/25 23:16 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊25日首場自辦熱身賽，派出側投手黃子鵬先發登板，對決母隊樂天桃猿隊，黃子鵬主投3.1局無失分，被強襲球打中腳踝幸無大礙。中央社記者張新偉攝　112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊25日首場自辦熱身賽，派出側投手黃子鵬先發登板，對決母隊樂天桃猿隊，黃子鵬主投3.1局無失分，被強襲球打中腳踝幸無大礙。中央社記者張新偉攝　112年2月25日
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（中央社記者謝靜雯新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天熱身賽派出側投手黃子鵬先發對母隊樂天桃猿隊，黃子鵬3.1局無失分，被強襲球打中腳踝無大礙，黃子鵬說滿壘時面對朱育賢是「很有想像空間的對決」。

世界棒球經典賽台灣隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，台灣隊今天與樂天桃猿隊交手，先發投手黃子鵬1局2人出局後接連被敲2支安打，守備幫忙、沒有失分。

黃子鵬2局讓樂天桃猿隊打者3上3下，3局也被敲出2支安打、投出1次觸身球保送，力守不失分，4局續投1人出局後被張閔勛敲出的強襲球打中左腳踝、形成內野安打，黃子鵬也提前退場。

黃子鵬今天總計用54球投3.1局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次觸身球保送、無失分，球隊以7比1拿勝，黃子鵬是勝投。

張閔勛和黃子鵬從大學時期就是投捕搭檔、十分熟悉，張閔勛賽前表示印象中沒有打過黃子鵬的球，黃子鵬開玩笑說：「他今天打到我的球了，也打到我」。

黃子鵬表示，被打到的地方沒有大礙，只是因為天氣比較冷，當下分不太清楚腳實際的感覺，保險起見提前退場，比賽中發生的各種狀況都是好事，「也讓我知道球隨時有可能打過來。」

黃子鵬表示，今天比賽有蠻多狀況的，透過熱身賽模擬是好事，今天3局滿壘時遇到桃猿隊強打者朱育賢，黃子鵬表示，是很有想像空間的對決，如果對上中南美洲的球員，可能每棒都是像朱育賢這樣的強打者，可以透過這樣的狀態去想像怎麼對決，3局黃子鵬讓朱育賢打成二壘方向滾地球出局、沒有掉分。

今天比賽是首場正式對外開放的售票自辦熱身賽，湧入破7000名觀眾入場，黃子鵬表示，球迷很多也更貼近比賽的感覺， 開賽還沒有非常進入狀況，2局開始有慢慢找回投球的節奏，也有測試球種。

台灣隊今天以7比1擊敗樂天桃猿隊，明天與中信兄弟隊交手，總教練林岳平表示，先發投手預計將是江少慶。（編輯：卞金峰）1120225

#黃子鵬
#朱育賢
#張閔勛
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世界棒球經典賽台灣隊投手黃子鵬25日在首場自辦熱身賽中先發登板，迎戰中職樂天桃猿隊，主投3.1局無失分，4局續投1人出局後被打者敲出的強襲球打中左腳踝，黃子鵬也提前退場，所幸傷勢並無大礙。中央社記者張新偉攝　112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊投手黃子鵬25日在首場自辦熱身賽中先發登板，迎戰中職樂天桃猿隊，主投3.1局無失分，4局續投1人出局後被打者敲出的強襲球打中左腳踝，黃子鵬也提前退場，所幸傷勢並無大礙。中央社記者張新偉攝　112年2月25日
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