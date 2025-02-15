桃猿張趙紘被看好扛起重砲招牌 目標挑戰單季20轟

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（中央社記者陳容琛石垣市15日電）中職樂天桃猿今年球季少了重砲朱育賢，新秀張趙紘被看好能夠頂替位置，不過他希望走出自己的路，而且目標不僅拚開季一軍，還想挑戰單季20轟。

畢業於平鎮高中的張趙紘，高中時期即展現絕佳的長打天賦，甚至被平鎮總教練吳柏宏認可力量優於中職統一獅百轟強打蘇智傑的高中同期，有機會成長為重砲手，因此在去年季中選秀獲得桃猿球團首輪指名，這次也隨隊前往石垣島征戰「2025亞洲門戶交流賽」，期盼從中吸取經驗。

生涯首度踏上石垣島，張趙紘今天接受媒體聯訪時興奮提到，看到很多不一樣的東西，好像發現新大陸一樣，尤其一踩進球場立刻感受到完全不同氣勢，讓他開玩笑表示，「有點想在這裡練好練滿。」

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隨著朱育賢行使自由球員權利轉戰味全龍，桃猿隊新賽季頓失1名重砲手，所幸張趙紘被看好能夠頂替位置，深知外界對自己期望很高，不過張趙紘並未想太多，反而更想專注走出自己的路，「希望持續成長為廣角型打者，然後永遠不要覺得已經練得夠好了，畢竟看到學長們也是一直繼續努力。」

張趙紘在春訓期間主要以二壘防區為主，不過也有兼練一壘，他透露新賽季目標除了拚進入開季一軍名單外，還想挑戰單季20轟，其中守備希望穩穩接、穩穩傳，打擊則正常發揮，「這是一個目標，還是得看自己能力。」（編輯：陳政偉）1140215