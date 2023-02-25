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經典賽古巴隊大聯盟球員助陣 教頭：仍不能輕忽

2023/2/25 14:29
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（中央社記者楊啟芳新北25日電）世界棒球經典賽古巴隊今天在新莊棒球場練球，古巴隊總教練強生表示，這次有大聯盟現役球員及日職球員助陣，對於戰力幫助非常大，但A組每一隊都不能輕忽，盼最後能晉級。

古巴隊在日本沖繩與日職球隊打5場熱身賽後，於昨天抵台提前準備，不過大聯盟選手蒙卡達（Yoan Moncada）及羅伯特（Luis Robert）等人，將在3月3日抵達台灣與古巴隊會合。古巴隊今天在新莊棒球場練球，明天開始將打3場熱身賽，對手分別為中職富邦悍將2場及味全龍隊。

古巴隊總教練強生（Armando Johnson）今天接受台灣媒體訪問時表示，球隊在古巴時只打了2場比賽，強度不夠高，本來想去墨西哥或多明尼加比賽，但最後沒辦法成行，因此很感謝日本和台灣，讓他們有比賽機會，「整個訓練強度有夠，帶給我們滿多正面效果。」

古巴首次有大聯盟現役選手加入，加上有多名日職選手，戰力完整。對此強生表示，大聯盟選手加入對戰力提升幫助非常大，另外對效力日職的3名後援投手也很滿意，分別是中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez），還有軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）。

強生說：「很滿意有他們加入，他們在日本的表現可以說明實力，希望他們這次經典賽一樣有好表現，我很期待這次比賽，有在海外的古巴人加入，而且球隊凝聚力很強，大家像一家人一樣。」

談到對台灣的印象，強生表示，去年U23世界盃有作為古巴隊教練團來過台灣，非常喜歡台灣，「食衣住行都非常好，人也都很和藹。」強生也對台灣球隊的紀律感到印象深刻，「球員能夠跟球隊配合，都可以很融入，不管是打擊或投手都很不錯。」

預賽A組有台灣隊、古巴隊、荷蘭隊、巴拿馬隊、義大利隊，各組取前2名晉級，因為實力堅強被稱為「死亡之組」。對此，強生說：「確實每一隊都很強，每一隊都不可輕忽，只能說一步一步走、一隊一隊贏下來，然後晉級。」（編輯：陳政偉）1120225

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