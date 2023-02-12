經典賽美國隊集4位MVP 陣容號稱歷屆最強

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）2017年世界棒球經典賽冠軍的美國隊，本屆力拚衛冕，派出號稱歷屆最強陣容，包括楚勞特、柯蕭、高史密特、貝茲共4名最有價值球員（MVP）。

2023年世界棒球經典賽大會昨天公布各隊30人球員名單，美國隊高達21名球員曾入選明星賽，其中楚勞特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、柯蕭（Clayton Kershaw）、高史密特（Paul Goldschmidt）等4人曾是MVP得主。

天使隊外野手楚勞特擔任美國隊長，曾經3度獲得MVP；道奇隊王牌左投柯蕭不只拿過MVP，更是3屆年度最佳投手的賽揚獎（Cy Young Award）得主。

紅雀隊一壘手高史密特是現任的國家聯盟MVP得主，去年打出35支全壘打、3成17的高打擊率，長打率是國聯第一。同樣有MVP頭銜的道奇隊外野手貝茲，手上還有兩枚世界大賽冠軍戒指。

星光耀眼的美國隊還有10屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado）、2019年全壘打王阿隆索（Pete Alonso）、去年國聯打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）。

連兩屆參賽的亞瑞納多對媒體表示：「我覺得今年的熱度比2017年那一屆還要更高。更多球員願意參賽。」

美國是主辦國，歷屆美國隊向來球星雲集，但都沒有這一次夢幻。柯蕭、楚勞特這一投一打的超級明星本屆都是第一次參賽。

楚勞特上屆一度考慮但最終沒有參賽，他今年跳出來擔任隊長，並對媒體表示：「我參賽的理由就是得冠軍，沒有其他的選項，如果沒得冠軍那就是失敗。」

美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽（WBC）2006年開打以來，日本贏得2006年、2009年冠軍，多明尼加是2013年冠軍，美國隊直到2017年才奪冠。2021年賽事因Covid-19疫情而延到今年舉辦。

美國隊預賽分在C組，3月11日起與墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國共5隊在亞利桑那州的鳳凰城打循環賽，取前2名晉級八強。（編輯：韋樞）1120212