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曾豪駒兼顧經典賽台灣隊與桃猿 不擔心母隊狀況

2023/2/25 18:53（2/25 19:21 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊25日在新莊棒球場與中職樂天桃猿隊展開自辦熱身賽，台灣隊打擊教練曾豪駒（左）因同時也是桃猿總教練，因此賽前十分忙碌，兩邊打者狀況都得盯。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊25日在新莊棒球場與中職樂天桃猿隊展開自辦熱身賽，台灣隊打擊教練曾豪駒（左）因同時也是桃猿總教練，因此賽前十分忙碌，兩邊打者狀況都得盯。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
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（中央社記者楊啟芳新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在新莊球場與樂天桃猿隊打熱身賽，台灣隊打擊教練曾豪駒十分忙碌，台灣隊和桃猿打者狀況都得緊盯，不過他說並不擔心桃猿隊，教練團都執行得很好。

台灣隊打擊教練曾豪駒同時也是樂天桃猿隊總教練，不過這陣子他都跟著台灣隊集訓，之前桃猿隊去石垣島與羅德隊打交流賽時，也暫由首席教練古久保健二領軍。今天台灣隊對上自己的球隊，曾豪駒在指導完台灣隊賽前練習後，又緊接著看桃猿隊自家子弟兵的狀況，相當忙碌。

曾豪駒接受媒體訪問時表示，近來指導桃猿隊選手的機會不多，雖然之前有時候會回母隊看一下，但不是每名選手都能看到，現在也已經4、5天沒有看到，「剛好他們今天有來，就看一下他們進度到哪邊」。

雖然沒能時刻看到桃猿隊的狀況，但曾豪駒表示很放心，「不會太擔心，因為教練團們都知道怎麼訓練，都把流程執行得非常好」。今天桃猿隊對上經典賽台灣隊，曾豪駒也交代桃猿隊球員要以贏球的心態下去打比賽。桃猿隊此戰也會推出林子崴等左投讓台灣隊打者適應。

之前桃猿隊到石垣島比賽，曾豪駒也有掌握選手們的狀況，雖然沒能贏球，但他說：「的確在比賽中，每名選手都有展現出企圖心，當然去石垣島都是以年輕選手為主，主要是看到他們的態度、想贏球的企圖心，這次比賽有一定收穫。」

經典賽台灣隊陣中，投手陳冠宇、外野手成晉也有去石垣島，曾豪駒表示，之前就有提醒他們，不要受傷、以身體健康為主。曾豪駒還提到新秀捕手宋嘉翔，目前看起來對比賽的掌握度不錯，但希望宋嘉翔身體素質再提升，現在太單薄。（編輯：方沛清）1120225

#曾豪駒
#台灣隊
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