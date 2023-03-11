台灣隊開胡林子偉更有自信 吉力吉撈．鞏冠敲3分砲樂歪

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊10日與義大利隊交手，林子偉、張育成、吉力吉撈．鞏冠都開轟，林子偉直言贏球能讓自信提高，敲出3分砲的吉力吉撈．鞏冠則笑說：「耶！又打更多分了」。

世界棒球經典賽台灣隊10日與義大利隊交手，兩隊數度戰成平手，林子偉1局敲出陽春砲，張育成6局敲出追平比數2分砲，吉力吉撈．鞏冠7局補上擴大領先差距的3分彈，台灣隊終場以11比7拿下勝利，終結經典賽跨屆7連敗。

被問起開轟之後繞壘時心裡在想什麼，張育成笑說：「當時想著，耶！追平了」，吉力吉撈．鞏冠則順著張育成的話說：「耶！我們又打更多分了」。

林子偉8日與巴拿馬的比賽沒有安打表現，10日首打席就開轟，經典賽首安就是全壘打，他表示，8日比賽沒有打的很好，與義大利隊比賽想著把球打得強勁一點就好，一定要想辦法上壘，很開心可以打出全壘打。

林子偉也提到賽前都有情蒐，也有了解義大利隊投手球路大概會在什麼位置，大家這場比賽都做的很好，看到好球就積極攻擊，拿下首場比賽的勝利，林子偉表示自信心雖會提高，不過賽前還是不能太放鬆，要保持一點緊繃感、享受每顆球。

吉力吉撈．鞏冠表示，可以開轟很開心，贏球是大家一起努力的成果，打線串聯、投手表現也很棒；至於敲出3分砲，吉力吉撈．鞏冠表示，比賽中儘管處於落後，他內心還是相信一定可以做得到，很開心掌握到失投球、敲出全壘打。（編輯：龍柏安）1120311

林子偉（右）首局開轟，為隊進帳1分，回到本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

吉力吉撈．鞏冠8局轟出3分砲，助隊以11比7領先。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日