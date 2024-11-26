發行12強奪冠紀念幣？央行：審慎評估、適時報政院核定

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（中央社記者蘇思云台北26日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，有立委建議中央銀行可以發行奪冠紀念幣。央行今天表示，各界提出關於發行券幣慶祝的建議，將審慎評估各方意見，並適時依相關規定報行政院核定。

新北市議員張維倩昨天在臉書發文，總統賴清德談到台灣隊在東京巨蛋棒球比賽獲得世界第一，未來規劃將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，紀念這次得來不易的殊榮。

不過有立委認為，鈔券改版所需成本不低，建議發行奪冠紀念幣，也是可行辦法。

央行今天表示，將審慎評估各方意見，並適時依相關規定報行政院核定。

翻開過去發行券幣歷史，台灣於2001年主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行當時發行紀念銀幣，面額為新台幣50元，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，結合選手奮力揮棒英姿和玉山主峰，展現全民對棒球運動的凝聚力與象徵台灣堅毅精神。

央行2018年曾估算過，如果新台幣鈔券、硬幣全面改版，除了印製與鑄造成本外，還包含回收以及點驗鈔機等設備的更新費用，合計費用約需新台幣450.51億元。根據當時發行情形估算，500元鈔票發行張數約2億張，印製成本約6.66億元。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1131126