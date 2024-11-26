12強奪冠設國定假日 吳東亮：可紀念不一定要放假

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（中央社記者劉千綾、張璦台北26日電）台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，傳出政府有意將500元鈔票改為棒球英雄，工商協進會理事長吳東亮表示，這要留給專家研究決定，若社會有共識他也贊成；至於外界呼籲11月24日設為國定假日，吳東亮則說，台灣放假已經很多了「棒球奪冠可以紀念，但不一定要放假。」

113年工商早餐會今天登場，呼應政府擘劃的產業政策，工商協進會提出27項提案、74項具體建議，行政院長卓榮泰率多位部會首長與會，與企業界交流。

台灣隊24日在世界12強棒球賽冠軍戰以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。媒體在會後記者會關切，為慶祝台灣隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，以及建議11月24日設定為國定假日。

吳東亮表示，台灣棒球有好的成績可以獎勵，若有好的方向都會贊成，他的企業有台新職籃，也支持很多職業選手，但目前沒有棒球隊，「未來如果有機會，也不是不可能」。

對於500元鈔票更換成棒球選手一事，吳東亮表示，這個議題留給專家研究決定，若社會有共識，他也會贊成。至於11月24日設為國定假日，吳東亮表示，作為公司老闆，他認為台灣放假已經很多了，棒球奪冠可以也應該要紀念，但不一定要放假。

此外，軍公教明年將調薪3%，行政院長卓榮泰稍早致詞時表示，期盼工商界領袖共同幫助勞工朋友，建構更安定的職場環境，他也誠懇地拜託民間企業增加對勞工的福利和照顧，鼓勵就會刺激更好表現，「就像我們鼓勵棒球選手，他們就會打出世界一流的成績」。

吳東亮表示，觀察工商協進會的大企業，包括台新銀行過去的加薪幅度不少於3%，公司賺錢和員工分享是應該的事情，「我們絕對支持」，但中小企業可能會比較辛苦，政府也應該提出措施協助，相信台灣大企業的加薪幅度會更好。（編輯：林淑媛）1131126