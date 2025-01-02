勞團籲立委排案增國定假日 建議12強賽台灣奪冠日

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）為訴求增加國定假日，勞團尊嚴勞動修法聯盟今天號召群眾赴立院集結，要求各黨派立委加速推動增加國定假日天數，也建議11月24日世界12強棒球賽台灣奪冠，應訂為國定假日。

尊嚴勞動修法聯盟召集人、中華電信工會理事長洪秀龍今天指出，台灣從2016年實施單週工時40小時後，勞工的國定假日淪為犧牲品，從國民黨執政時期逕自修改「勞動基準法施行細則」，片面以行政命令將19天國定假日下修至12天後，民進黨後續執政也兩度修正勞基法、延續前朝方向，讓國定假日只剩12天，連韓國15天、日本16天都比不上。

洪秀龍說，勞動基準法從民國1984年實施至2024年已滿40週年，許多法條應該修繕，因此各界勞工團體串聯組成「尊嚴勞動修法聯盟」，提出共計14條勞動基準法修法條文建議，目前已由聯盟拜訪立法院中多名現任立法委員，且皆有拜訪3大黨團並交流意見，其中又以「增加國定假日天數」討論度最高。

勞團也說，現在立法院已有17名委員提出「國定假日法」相關草案，國民黨、民進黨及民眾黨也都有黨團或委員提出法案，可見已經有相當程度的共識，朝向增加國定假日的方向前進。

勞團並建議幾個可以訂為國定假日的日期給朝野立委參考，包含1月2日元旦隔日恢復放假、春節假期（初四）多放一天、7月15日台灣解嚴紀念日、8月1日原住民族日、9月28日恢復教師節放假，以及12月25日行憲紀念日恢復放假。

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另外，勞團也說，11月24日台灣隊拿下「世界12強棒球賽」的冠軍，奪冠當時也有不少政治人物公開表態應將該日列為國定假日，因此也建議列為國定假日讓大眾可以記住這個榮耀。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家則說，台灣勞工年總工時降不下來，2023年高達2019.6小時、是世界主要39個國家中前6名，亞洲國家中排名亞軍，因此勞團在當初第1個被砍7天假之一的「1月2日」上午來到立法院集結，呼籲藍綠白3黨儘速在立院排案，回應廣大受僱者的訴求，回應人民期待。（編輯：陳政偉）1140102