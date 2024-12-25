勞團呼籲藍白兩黨 盡速通過增加國定假日修法

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（中央社記者林敬殷台北25日電）尊嚴勞動修法聯盟今天表示，2024年總統立委選舉期間，藍白兩黨都有提出增加國定假日的選舉訴求，呼籲藍白兩黨兌現競選承諾，盡速將法案送審並通過，還給勞工7天假，聯盟也將於114年1月2日集結立法院，要求朝野3黨回應勞工訴求。

尊嚴勞動修法聯盟上午在立法院群賢樓外舉行「增加國定假日，請國民黨團盡速排案審查」記者會。

中華電信工會罷工小組執行長葉瑾瑜表示，勞工團體在去年選舉提出增加國定假日的訴求，獲得國民黨總統候選人侯友宜支持，認為應該將12月25日恢復為國定假日，以及5月1日應改為全國統一放假，國民黨目前也是立法院最大黨，嚴正呼籲國民黨立法院黨團應將增加國定假日盡速在立法院排審。

中華電信工會理事長洪秀龍說明，民進黨在2016年挾其執政優勢，將勞工的7天假用1例1休來代替，造成本來有週休2日的公司勞工7天假被剝奪，政府現在應該把7天假還給勞工，修法聯盟呼籲盡速通過增加國定假日的法案，他們沒有堅持7天假何時放，也沒有堅持假的名稱，只希望把7天假還給勞工，就算把勞動節變成勞動週也不反對。

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此外，台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇提到，不希望看到過去國定假日連假的補休，造成補班的情形，呼籲朝野3黨不要爽快答應資本家、財團的要求，對勞工放假都還要用補班方式錙銖必較，藍白除了應兌現增加國定假日的競選承諾，更應能通過決議，未來國定假日連續假日的補休，不要以補班或挪移，勞工放假是為了降低工時，不是配合老闆工作。

受邀到場的國民黨立委牛煦庭表示，他已經提出節日與紀念日實施條例修正草案，希望台灣勞工工時可以下降，用工時及低廉勞力成本來賺錢的時代已過去，假放的越多，人民消費力才會被解放，回過頭來活絡基層的服務業，應摒棄放假對對資方不利、對勞工有利的二元思維，國民黨團會全力支持勞工主張。（編輯：張若瑤）1131225