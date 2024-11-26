吳東亮：政府對於新核能態度 是今天一大亮點

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（中央社記者劉千綾、張璦台北26日電）行政院長卓榮泰率領內閣團隊今天與工商協進會交流意見，工商協進會理事長吳東亮會後表示，產業提案盼政府研議「核綠共存」的可行性，以及新能源納入考慮選項、核三廠延役修法等意見，其中政府對於新核能態度，「是今天一大亮點」。

行政院長卓榮泰率多位部會首長出席113年工商早餐會，與企業界交流。工商協進會提出27項提案、74項具體建議，秘書長朱曦會後表示，雙方針對AI人才培育和攬才、生技醫療獎勵投資、擴大保險資金參與公共建設等3大議題交流熱烈。

談及新核能技術，行政院長卓榮泰在早餐會致詞時表示，會全面參與討論並學習，未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識等3原則下，「我們的態度是非常開放的」，但對於近年供電需求，外界也不用擔心。工商協進會理事長吳東亮接受記者訪問表示，政府對於新核能的態度，真的是今天一大亮點。

吳東亮指出，這次工商協進會提案之一就是研議「核綠共存」的可行性，另外，他也提及新能源要考慮納入選項、核三廠延役修法等意見，相關建議都有提供行政院參考。

媒體追問今天政府與會代表是否有鬆口就核三廠延役修法，朱曦則指出，「今天沒有說」，但國科會、經濟部等政府部會，都對於新的核能科技是持開放態度。

和碩科技董事長童子賢近日提出核綠共存，工商協進會也針對會員進行能源意向調查，結果顯示，92%贊同「核綠共存」概念；核三廠將於明年除役，屆時台灣將全面核電歸零，有96%受訪者擔心核電歸零後缺電；83%同意推動核子反應器設施管制法修法，將核電延役，並將核電做為基載電力之一。

工商協進會表示，調查對象主要為4大業別，包括傳統製造業（鋼鐵、石化、機械、水泥、玻璃、造紙等）、金融服務業、科技業（電機、電子、半導體）和商業服務業。

工商協進會表示，台灣在半導體、AI等高科技領域上表現亮眼，用電量節節攀升，且台灣的能源高度仰賴進口，工商界長期關切穩定供電議題，期望政府確保供電穩定、並協助企業達到淨零排放的目標。（編輯：潘羿菁）1131126